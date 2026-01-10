En images, les temps forts du Tofâ 2026

Le collège de bokonon a révélé, en présence du chef de l’Etat Patrice Talon, de la vice-présidence Mariam Chabi Talata et d’un parterre de dignitaires et d’adeptes du culte Vodun, le signe du Fâ qui gouverna l’année 2026. La consultation annuelle du Fâ s’est tenue vendredi 9 janvier 2026 à Ouidah, en marge des Vodun DaysC’est Losso Sa. Selon l’oracle, Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ présenté comme porteur de bonnes perspectives par le collège de Bokonon. .

Mahugnon Kakpo, président du Comité des rites Vodun du Bénin, a livré la lecture officielle du signe. Losso Sa renvoie, selon lui, à des valeurs de solidité, d’endurance et de prospérité. À travers une image symbolique, il a déclaré que « l’oiseau qui veut manger l’enfant du verre urticant doit d’abord se forger un bec en métal », une métaphore illustrant la capacité du Bénin à faire face aux épreuves et aux menaces.

En images, voici les temps forts du To Fâ 2026

10 janvier 2026 par