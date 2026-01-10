samedi, 10 janvier 2026 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

En images, les temps forts du Tofâ 2026




Le collège de bokonon a révélé, en présence du chef de l’Etat Patrice Talon, de la vice-présidence Mariam Chabi Talata et d’un parterre de dignitaires et d’adeptes du culte Vodun, le signe du Fâ qui gouverna l’année 2026. La consultation annuelle du Fâ s’est tenue vendredi 9 janvier 2026 à Ouidah, en marge des Vodun DaysC’est Losso Sa. Selon l’oracle, Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ présenté comme porteur de bonnes perspectives par le collège de Bokonon. .

Mahugnon Kakpo, président du Comité des rites Vodun du Bénin, a livré la lecture officielle du signe. Losso Sa renvoie, selon lui, à des valeurs de solidité, d’endurance et de prospérité. À travers une image symbolique, il a déclaré que « l’oiseau qui veut manger l’enfant du verre urticant doit d’abord se forger un bec en métal », une métaphore illustrant la capacité du Bénin à faire face aux épreuves et aux menaces.

En images, voici les temps forts du To Fâ 2026
10 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




