En images les temps forts de l’investiture du duo Wadagni Talata

Le stade municipal de Parakou a accueilli ce samedi 04 octobre 2025, la cérémonie d’investiture de Romuald Wadagni-Mariam Talata, duo candidat de la mouvance à l’élection présidentielle 2026. Tous les présidents des quatre partis politiques de la majorité présidentielle (UPR, BR, Moele Bénin et Renaissance Nationale ) ainsi que le président de l’Assemblée nationale sont présents à Parakou. Les militants ont fait massivement le déplacement. Le stade municipal de Parakou est plein comme un oeuf. En images, les forts forts de cette cérémonie.

4 octobre 2025