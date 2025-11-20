jeudi, 20 novembre 2025 -

882 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Département de l’Ouémé

En images, le nouveau bâtiment de l’hôtel de ville de Porto-Novo




Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont démarré. La direction générale de la construction et de l’habitat du ministère du cadre de vie et des transports, et la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), en assurent respectivement l’assistant au maître d’ouvrage et la maîtrise d’ouvrage délégué.

Bonne nouvelle pour les Porto-Noviens et surtout pour l’administration municipale qui sera bientôt logée dans un bâtiment flambant neuf. Le projet de construction du nouvel hôtel de ville est composé d’un bâtiment principal de type R+3, avec une surface bâtie de 6 567 m², des annexes couvrant une superficie bâtie de 3 026 m². L’espace est ceinturé par une clôture avec des guérites aux entrées. Les annexes sont composées de locaux techniques, de parkings externes et internes, de locaux pour les chauffeurs, un bloc pour la cantine et des voiries et réseaux divers.
Les travaux seront réalisés par une entreprise chinoise. Le Bureau de contrôle technique pour la garantie décennale (COTEXA), en assure le contrôle et la surveillance.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




Résultats du test de sélection des Assistants en position probatoire au (…)


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les résultats du test de sélection des Assistants en position (…)
Lire la suite

Ce que les jeunes attendent de la Semaine du Numérique 2025


19 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 de la Semaine du Numérique a démarré ce mercredi 19 (…)
Lire la suite

Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 19 NOV. 2025


19 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 19 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Un recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 greffiers annoncé


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement veut recruter pour le compte de l’année 2025, 50 (…)
Lire la suite

Les grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 19 novembre 2025, la session (…)
Lire la suite

Un Bénino-Gabonais élu maire de Port-Gentil


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme des élections des maires des communes et des arrondissements (…)
Lire la suite

Le Bénin reconnu comme acteur majeur de l’intégration régionale


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
À quelques jours du Sommet UE-UA, l’Africa-Europe Foundation (AEF) (…)
Lire la suite

Un recrutement de 715 policiers lancé


15 novembre 2025 par Marc Mensah
La Police républicaine a annoncé le lancement d’un concours pour (…)
Lire la suite

L’essence frelatée fait des dégâts à Zogbodomey


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un entrepôt d’essence a été réduit en cendres suite à un incendie (…)
Lire la suite

L’ANaGeM recrute à plusieurs postes


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a lancé le (…)
Lire la suite

L’ANIP met en garde contre de faux intermédiaires


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) met en garde (…)
Lire la suite

La HAAC retire l’autorisation de quatre radios privées


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du (…)
Lire la suite

La HAAC met en garde les médias sans existence légale


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) (…)
Lire la suite

Les candidats au concours douanes convoqués à l’épreuve psychotechnique


13 novembre 2025 par Marc Mensah
La Direction générale des Douanes annonce la tenue de l’épreuve (…)
Lire la suite

L’hôpital d’Allada-Toffo-Zè se modernise pour accueillir les grands brûlés


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, en Conseil des ministres ce mercredi 12 (…)
Lire la suite

Acquisition d’équipements au profit du CNHU- HKM et du CHD Borgou


12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 12 novembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Distinction honorifique à Dakar (Sénégal)


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dr. Kpadonou Armand AIDJO reçoit le titre de Docteur Honoris Causa, le (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires