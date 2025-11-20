En images, le nouveau bâtiment de l’hôtel de ville de Porto-Novo

Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont démarré. La direction générale de la construction et de l’habitat du ministère du cadre de vie et des transports, et la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), en assurent respectivement l’assistant au maître d’ouvrage et la maîtrise d’ouvrage délégué.

Bonne nouvelle pour les Porto-Noviens et surtout pour l’administration municipale qui sera bientôt logée dans un bâtiment flambant neuf. Le projet de construction du nouvel hôtel de ville est composé d’un bâtiment principal de type R+3, avec une surface bâtie de 6 567 m², des annexes couvrant une superficie bâtie de 3 026 m². L’espace est ceinturé par une clôture avec des guérites aux entrées. Les annexes sont composées de locaux techniques, de parkings externes et internes, de locaux pour les chauffeurs, un bloc pour la cantine et des voiries et réseaux divers.

Les travaux seront réalisés par une entreprise chinoise. Le Bureau de contrôle technique pour la garantie décennale (COTEXA), en assure le contrôle et la surveillance.

