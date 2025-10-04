En images, la mise en place des délégués pour l’investiture de Romuald Wadagni

Parakou, la métropole de la région septentrionale du Bénin grouille de monde à quelques heures de la cérémonie officielle d’investiture du duo candidats de la mouvance à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. Romuald Wadagni, candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle et sa colistière, Mariam Chabi Talata seront officiellement investis lors d’une cérémonie ce samedi 4 octobre 2025, au stade municipal de la ville. En images, voici la mise en place des délégués des partis politiques.

