En images, la Cité financière de Cotonou

Après la cité ministérielle, la cité de la défense et la cité administrative, Cotonou s’apprête à accueillir la Cité financière.

Située au carrefour des « Trois banques », dans le futur quartier d’affaires de la capitale économique, la Cité financière s’inscrit dans la vision du gouvernement de moderniser et structurer les pôles institutionnels et économiques du pays.

La première phase du projet concerne l’implantation de nouveaux sièges d’institutions majeures. La Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC), qui disposera d’un immeuble de type R+5 avec sous-sol, destiné à accueillir ses bureaux.

La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SIMAU), qui s’installera dans un bâtiment R+7 avec sous-sol, également à usage de bureaux.

La Caisse Autonome d’Amortissement et la Caisse des Dépôts et de Consignation du Bénin (CAA-CDCB), dont le siège sera un bâtiment R+7 avec sous-sol.

L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique (INSTAD) bénéficiera d’un espace dédié de 3 377 m², avec un bâtiment R+6 incluant un sous-sol.

Cette cité, à forte vocation institutionnelle et économique, vient compléter la dynamique de transformation urbaine impulsée par le gouvernement. Elle contribuera à décongestionner les zones administratives actuelles tout en offrant un environnement de travail moderne et intégré aux grandes structures financières de l’État.

