samedi, 4 octobre 2025 -

1013 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

En images, l’ambiance au stade de Parakou à l’investiture du duo Wadagni Talata




Le stade municipal de Parakou a accueilli ce samedi 04 octobre 2025, la cérémonie d’investiture de Romuald Wadagni-Mariam Talata, duo candidat de la mouvance à l’élection présidentielle 2026. Tous les présidents des quatre partis politiques de la majorité présidentielle (UPR, BR, Moele Bénin et Renaissance Nationale ) ainsi que le président de l’Assemblée nationale sont présents à Parakou. Les militants ont fait massivement le déplacement. Le stade municipal de Parakou est plein comme un oeuf. En images, les temps forts de cette cérémonie.
www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Les ambitions de Wadagni pour la jeunesse béninoise


4 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le candidat de la majorité à l’élection présidentielle de 2026 au (…)
Lire la suite

« Je veux être le candidat de tous les Béninois (Romuald Wadagni)


4 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le duo candidats des partis de la mouvance présidentielle, Romuald (…)
Lire la suite

R. Wadagni fait la promesse de servir avec intégrité, courage et constance


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Romuald Wadagni et Mariam Talata ont été investis candidats de la (…)
Lire la suite

En images, la mise en place des délégués pour l’investiture de Romuald (…)


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Parakou, la métropole de la région septentrionale du Bénin grouille de (…)
Lire la suite

Voici le programme de l’investiture Wadagni-Talata


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici le programme officiel de la cérémonie d’investiture de Romuald (…)
Lire la suite

Les partis en rempart au duo Wadagni-Talata


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les partis de la mouvance se mobilise autour du duo Wadagni-Talata, (…)
Lire la suite

BR et Moele-Bénin annoncent un accord législatif


3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bloc Républicain (BR) et le Mouvement des Elites Engagées pour (…)
Lire la suite

Les Démocrates dévoilent leur duo candidat le 11 octobre


3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) a fixé son Conseil national (…)
Lire la suite

Le Secrétaire exécutif de Kétou relevé de ses fonctions


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le conseil de supervision de la mairie de Kétou a démis de ses (…)
Lire la suite

La section Oké -Owo de Moele-Bénin s’engage pour Wadagni


1er octobre 2025 par Marc Mensah
A sept mois de l’élection présidentielle de 2026, la section communale (…)
Lire la suite

Paul Hounkpè, candidat des FCBE pour la présidentielle 2026


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), ont déjà leur candidat (…)
Lire la suite

Voici les critères de sélection du duo candidat du parti ‘’Les Démocrates’’


29 septembre 2025 par Marc Mensah
Le parti ‘’ Les Démocrates’’ lance un appel à candidature pour la (…)
Lire la suite

Les Démocrates enclenchent la sélection de leurs candidats


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti d’opposition ‘’Les Démocrates’’ a procédé, mardi 23 septembre (…)
Lire la suite

Isidore Hounhuèdo emballe Zagnanado pour le duo Wadagni-Talata


24 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A la faveur d’une séance de restitution tenue le weekend écoulé à (…)
Lire la suite

Romain MISSINHOUN se déclare candidat à la présidentielle 2026


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Cocou Romain MISSINHOUN a annoncé, ce mardi 23 septembre 2025, sa (…)
Lire la suite

Wadagni, garant de la continuité du modèle Talon


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La dynamique de développement entamée depuis 2016 au Bénin, va se (…)
Lire la suite

La DGI ajuste sa plateforme suite à la demande du parti "Les Démocrates"


18 septembre 2025 par Marc Mensah
La Direction Générale des Impôts (DGI) a modifié sa plateforme de (…)
Lire la suite

Parakou accueille l’investiture du duo Wadagni-Talata


18 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La ville de Parakou accueillera le 4 octobre prochain, la cérémonie (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires