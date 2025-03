En images, l’ARENA de Cotonou d’une capacité de 7.000 places

Dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures sportives, le Bénin a lancé un ambitieux projet de la construction d’une arène sportive moderne et polyvalente à Cotonou

D’une capacité de 7000 places, l’enceinte devrait abriter une variété d’événements, principalement des compétitions sportives au plan national et international. Cette infrastructure majeure, renforcera la position du Bénin qui aspire devenir un acteur clé sur la scène sportive africaine.

À cette étape du projet , on peut dire que c’est la SIMAU qui

est le maître d’ouvrage délégué. En attendant le démarrage des travaux , votre journal publie ici en exclusivité les images de l’infrastructure

