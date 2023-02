En cas de séisme, ces secouristes américains sont toujours prêts

Tracey Reed fait partie d’une équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain que l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) maintient en alerte au cas où des pays auraient besoin d’aide pour extraire des décombres les survivants d’un séisme.

« On est toujours prêts. Nos bagages sont faits », explique Tracey Reed, qui travaille depuis des années au service d’incendie et de secours du comté de Fairfax, et est membre de sa très compétente équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain.

Le Bureau d’assistance humanitaire de l’USAID sous-traite les services de deux équipes d’élite des brigades de sapeurs-pompiers du comté de Fairfax, en Virginie, et du comté de Los Angeles, en Californie. Leur mission : se rendre sur le terrain avec tous les outils de sauvetage, les fournitures et le matériel nécessaires, en l’espace de quelques heures seulement. Les deux équipes ont été déployées au Népal après le séisme de 7,8 sur l’échelle de Richter d’avril 2015 dans lequel près de 9 000 personnes sont mortes. Plus récemment, elles se sont rendues en Turquie, où elles ont contribué aux secours et à l’évaluation des structures encore debout.

Appelées USA 1 et USA 2 quand elles sont envoyées à l’étranger, les équipes ont collaboré en 2015 avec les secouristes népalais lors de l’impressionnant sauvetage de Pemba Lama Tamang, un garçon de 15 ans resté bloqué pendant 5 jours sous les dalles de béton d’un immeuble de 9 étages effondré à Katmandou.

Mark Schroeder, ancien superviseur du personnel médical d’urgence à Fairfax, aujourd’hui retraité, avait participé à la prise en charge médicale du jeune Népalais après son extraction des décombres sous les applaudissements des gens présents. « Ce dont je me souviens surtout, c’était la joie, le bonheur et l’énergie de la foule », confie M. Schroeder.

Des sauveteurs fouillant des décombres (Master Sergeant Jeremy Lock/USAF)

Des membres de l’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain du comté de Fairfax en mission au Japon après le séisme de 2011 (Master Sergeant Jeremy Lock/USAF)

Les équipes de sauvetage américaines apportent non seulement du matériel d’excavation, mais aussi des chiens capables de flairer des victimes ensevelies sous des débris. Deux des chiens de sauvetage américains ont aidé à localiser Tamang. Et les équipes ont amené 12 chiens avec elles en Turquie ce mois-ci.

En Virginie, l’équipe Task Force 1 possède une liste d’environ 220 personnes et peut en envoyer jusqu’à 80 en mission. « Le but est d’avoir trois personnes à disposition pour chaque poste », puisque tout le monde n’est pas forcément disponible au moment d’un appel, indique Tracey Reed.

Cette équipe est déployée par l’Agence fédérale des situations d’urgence (FEMA) en cas de catastrophe aux États-Unis. Tracey Reed a fait partie de deux missions de secours à la suite d’inondations en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Elle a également suivi des formations internationales en Mongolie et en Arménie.

« On s’entraîne toute l’année », souligne la secouriste, qui a commencé à travailler comme pompier bénévole dès l’âge de 16 ans et est aujourd’hui adjointe au chef des opérations spéciales au service d’incendie et de sauvetage du comté de Fairfax.. « Même si on n’est pas déployés certaines années, on s’entraîne beaucoup. »

Mark Schroeder se dit fier du rôle que jouent les États-Unis quand d’autres pays ont besoin d’aide. « On est un pays qui a du cœur, affirme-t-il. À chaque fois qu’une catastrophe se produit dans le monde, on est toujours là. »

