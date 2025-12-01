En appel, le sort de Steve Amoussou fixé le 15 décembre prochain

Ouvert en octobre 2025, le procès en appel de Steve Amoussou, alias « Frère Hounvi » devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) connaîtra son verdict le 15 décembre 2025.

Condamné, en première instance, à 02 ans de prison ferme et à 1.000.000 de francs CFA d’amende pour des faits requalifiés en « injures à caractère politique et diffusion de fausses nouvelles », Steve Amoussou alias « Frère Hounvi » avait fait appel. Les faits initialement reprochés à l’accusé sont « harcèlement électronique, diffusion de fausses nouvelles, incitation à la rébellion ».

L’audience inaugurale du 20 octobre à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a été reportée au 1er décembre pour permettre à Steve Amoussou d’être défendu. L’accusé n’avait pas de représentation légale.

La Cour vient de fixer la prochaine audience au 15 décembre 2025.

