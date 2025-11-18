mardi, 18 novembre 2025 -

594 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

CRIET

En appel, la Cour ordonne le réexamen du dossier Houndégnon




 :

Le verdict de la Chambre des appels de la CRIET sur la décision d’incompétence rendue par la chambre correctionnelle dans le procès de l’ex-Directeur général de la police nationale (DGPN) Louis Philippe Sessi Houndégnon est tombée ce lundi 17 novembre 2025.

Le dossier de l’ex-Dgpn Houndégnon et de son coprévenu Coffi Camille Amoussou sera à nouveau examiner devant la Chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Dans ce dossier, la chambre correctionnelle de la CRIET s’est déclarée incompétente le lundi 19 mai 2025 au motif que les faits reprochés aux deux prévenus sont de nature criminelle. Elle a ensuite confirmé le mandat de dépôt et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Les deux prévenus Louis Philippe Sessi Houndégnon ainsi que le ministère public ont alors fait appel de cette décision du premier juge.

Après plusieurs semaines de procès, la chambre des appels de la CRIET a indiqué dans une décision rendue le lundi 17 novembre 2025 que les faits reprochés aux deux mis en cause relèvent bien de la compétence de la CRIET. En conséquence, elle a affirmé dans sa décision que la chambre correctionnelle de la CRIET est compétente et a ordonné le retour du dossier pour examen, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

En attendant un nouveau procès devant la chambre correctionnelle de la CRIET, les mandats de dépôt de Louis Philippe Sessi Houndégnon et de Coffi Camille Amoussou ont été confirmés. Les deux prévenus restent en prison. Toutes les demandes de remise en liberté provisoire introduites par les prévenus ont été rejetées par la chambre des appels de la CRIET.

Retour sur les faits

En novembre 2024, Louis Philippe Houndégnon, a été interpellé par la police à la suite de plusieurs interviews accordées à la presse dans lesquelles il déclarait avoir reçu des propositions de coup d’État contre le président Patrice Talon. Le parquet spécial l’accusait alors d’avoir remis en cause la Constitution béninoise et d’avoir appelé la population au soulèvement à travers son "Mouvement 11/12".

Lors des audiences devant la chambre de jugement, le ministère public, représenté par le premier substitut du procureur spécial Armand Donald Reagan Hounguè, avait fait ses réquisitions. Selon le procureur, Houndégnon aurait "manqué de réserve même étant à la retraite" et aurait travaillé à "recenser les personnalités clés de l’État" dans le but de fomenter un coup d’État. Le parquet avait donc demandé à la CRIET de retenir Houndégnon pour des faits présumés d’incitation à la rébellion et de harcèlement par le biais d’un système électronique et de le condamner à deux ans de prison.

Source : https://libre-express.bj/justice/4054/proces-en-appel-de-laffaire-casse-dune-banque-devant-la-criet-condamne-a-14-ans-de-prison-lex-depute-desire-vodonou-voit-sa-peine-reduite-a-7-ans

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




La Chambre des appels réduit les peines de Vodonou et ses coaccusés


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Chambre des appels de la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

Condamné à 14 ans de prison, Désiré Vodonou voit sa peine réduite à 7 ans


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La chambre des appels de la CRIET a rendu ce lundi 17 novembre 2025 son (…)
Lire la suite

Un activiste arrêté pour un appel à la rébellion sur Facebook


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Bankolé Amiur Arcade O., identifié comme l’homme derrière le compte (…)
Lire la suite

Un ressortissant nigérien jugé pour outrage au Président Talon


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un ressortissant nigérien a été jugé, ce mardi 11 novembre 2025, lors (…)
Lire la suite

100 kg de produits pharmaceutiques contrefaits saisis


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025, la Police (…)
Lire la suite

2 réseaux de vol de motos démantelés en deux semaines


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de (…)
Lire la suite

7000 plaintes de violences aux femmes enregistrées


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 7.000 plaintes de violences faites aux femmes ont été (…)
Lire la suite

La police se rapproche des populations avec le 117


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine dispose désormais d’un centre d’appel dédié et (…)
Lire la suite

L’ACAT-Bénin actualise le guide sur les garanties judiciaires des détenus


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de son projet intitulé « Garantir l’accès des détenus en (…)
Lire la suite

Isidore Gnonlonfoun relâché après sa garde-à-vue


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex maire de la ville de Cotonou Isidore Gnonlonfoun et l’ex directeur (…)
Lire la suite

Le pasteur Edgard Guidibi en prison


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le pasteur et promoteur immobilier, Minaboua Edgard Marius Guidibi, (…)
Lire la suite

Isidore Gnonlonfoun et un ancien cadre de la mairie arrêtés


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien maire de la ville de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun, n’est plus (…)
Lire la suite

2 ans et 10 ans de prison pour atteinte sexuelle sur mineure


26 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a (…)
Lire la suite

Un homme risque 60 mois de prison pour abus de confiance


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a jugé un homme pour (…)
Lire la suite

Un vol de dindons conduit à la saisie de 2,2 milllions F de faux billets


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Une enquête pour vol d’animaux domestiques a pris une tournure (…)
Lire la suite

Le dossier Akponna-Adambi renvoyé au 5 novembre


23 octobre 2025 par Marc Mensah
Le tribunal d’Abomey-Calavi a de nouveau renvoyé, mercredi 22 octobre (…)
Lire la suite

Le pasteur Edgard Guidibi en garde-à-vue


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le pasteur Edgard Guidibi en garde-à-vue à la Brigade criminelle ! Le (…)
Lire la suite

Un malfrat interpellé à Houègbo avec de faux billets


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un redoutable malfrat a été interpellé ce mardi 21 octobre 2025, à (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires