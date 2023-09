Les médicaments contre le VIH utilisés dans des élevages

Les médicaments contre le VIH sont utilisés depuis plus de dix ans en Ouganda pour soigner les animaux de compagnie et stimuler leur prise de poids. C’est ce qu’a déclaré Amos Atumanya, inspecteur principal du Service national de lutte contre les drogues, lors d’une audition au parlement ougandais.

"En 2013, les autorités vétérinaires du pays ont reçu des informations sur l’utilisation de médicaments antirétroviraux pour traiter le VIH chez les poulets et les porcs", a déclaré M. Atumanya, cité par le journal ougandais Daily Monitor. "Ces médicaments étaient utilisés pour lutter contre la peste porcine africaine et la maladie de Newcastle chez les poules". Il a ajouté que les médicaments étaient également utilisés pour que les animaux domestiques prennent du poids plus rapidement et soient moins malades.

M. Atumanya intervenait devant les députés après qu’un rapport du collège de médecine de l’université de Makéréré, en Ouganda, a révélé que ses experts avaient trouvé des traces de médicaments antirétroviraux dans la viande de poulets et de porcs élevés dans les fermes du pays et vendus par la suite. Le rapport affirme que près de 50% de la viande de porc vendue sur les marchés de Kampala, la capitale de l’Ouganda, contient des médicaments antirétroviraux. Pour le poulet, le chiffre est de 33%. Selon le rapport, les agriculteurs obtiennent les médicaments contre le VIH par l’intermédiaire de réseaux corrompus au sein du système national de santé ou auprès de personnes sous traitement.

TASS/

8 septembre 2023 par