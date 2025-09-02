Emmanuel Golou n’est plus

L’ancien ministre et 2e vice-président du Conseil économique et social (CES) Emmanuel Golou est passé de vie à trépas ce mardi 2 septembre 2025.

Décès du 2e vice-président du Conseil économique et social (CES) Emmanuel Golou. L’ancien ministre de l’énergie, des mines et de l’hydraulique de 1996 à 1998 au sein du gouvernement de Mathieu Kerekou est décédé ce mardi au CNHU-HKM.

L’ancien fonctionnaire de la Banque commerciale du Bénin (BCB) est né en 1955 (70 ans).

A.A.A

2 septembre 2025 par