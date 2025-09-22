lundi, 22 septembre 2025 -

Obsèques

Emmanuel Golou inhumé à Klouékanmey




Le 2e vice-président du Conseil économique et social (CES), Emmanuel Golou, repose dans sa dernière demeure depuis ce samedi 20 septembre 2025 à Golohoué, une localité de l’arrondissement de Lanta, dans la commune de Klouékanmey.

Présidents d’institutions, membres de gouvernement et autorités à divers niveaux se sont mobilisés aux côtés de la famille, pour rendre un vibrant hommage à l’ex président du Parti social –démocrate (PSD).
Le président du CES, Conrad Gbaguidi, à travers une publication a salué la mémoire d’un homme dont la fidélité, la sagesse et l’engagement resteront à jamais gravés dans les cœurs. « Emmanuel Golou nous quitte physiquement, mais il demeure par son œuvre, son intégrité et son amour indéfectible pour la Nation », a-t-il écrit.

