Emmanuel Golou inhumé à Klouékanmey

Le 2e vice-président du Conseil économique et social (CES), Emmanuel Golou, repose dans sa dernière demeure depuis ce samedi 20 septembre 2025 à Golohoué, une localité de l’arrondissement de Lanta, dans la commune de Klouékanmey.

Décédé le 2 septembre 2025, Emmanuel Golou, ex 2e vice-président du Conseil économique et social a été inhumé ce samedi 20 septembre à Klouékanmey.

Présidents d’institutions, membres de gouvernement et autorités à divers niveaux se sont mobilisés aux côtés de la famille, pour rendre un vibrant hommage à l’ex président du Parti social –démocrate (PSD).

Le président du CES, Conrad Gbaguidi, à travers une publication a salué la mémoire d’un homme dont la fidélité, la sagesse et l’engagement resteront à jamais gravés dans les cœurs. « Emmanuel Golou nous quitte physiquement, mais il demeure par son œuvre, son intégrité et son amour indéfectible pour la Nation », a-t-il écrit.

22 septembre 2025 par ,