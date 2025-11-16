dimanche, 16 novembre 2025 -

L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

Vie des partis politiques

Le député député LD Soumaïla Boké Sounon retire sa démission


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Soumaïla Boké Sounon a retiré, dimanche 16 novembre 2025, sa démission du parti Les Démocrates, annoncée moins de vingt-quatre heures plus tôt dans une vidéo (…)  
Divertissement jeunesse

TiVi5Monde enchante les petits au Centre Eya


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre communautaire Eya a vibré, vendredi 14 novembre 2025, au rythme de la joie et des rires d’enfants venus participer à la première projection publique de dessins (…)  
Systèmes financiers interopérables inclusifs en Afrique

Près de 2 000 milliards d’USD de paiements instantanés en 2024


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le paysage des paiements numériques en Afrique connaît une expansion sans précédent, marquant un tournant décisif vers des systèmes financiers interopérables inclusifs. (…)  
Révision de la Constitution du Bénin

Structure, composition et fonctionnement du Sénat


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant révision de la constitution adoptée par les députés de la 9e législature lors de la séance plénière du vendredi 14 novembre 2025, instaure (…)  
Actualité politique au Bénin

Nouvelle vague de démissions au parti LD après la révision de la (…)


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Après le député Justin Adjovi, secrétaire national à la Trésorerie du parti Les Démocrates (LD), un autre député LD a annoncé sa démission dans la soirée de ce samedi 15 (…)  
Commission électorale nationale autonome

L’enregistrement des dossiers de candidature en cours pour les législatives


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les partis politiques régulièrement constitués au Bénin, et qui désirent participer aux élections législatives de janvier 2026 peuvent déjà déposer leurs dossiers de (…)  
Infrastructures routières sur la RNIE 2

Un poste de péage sur la route Cotonou-Bohicon


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un poste de péage sera opérationnel sur la Route nationale inter-Etat numéro 2 (RNIE 2). L’ouvrage destiné exclusivement aux véhicules à 4 roues, est presque achevé et (…)  
Justin Adjovi abandonne Les Démocrates


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Ce samedi 15 novembre, Justin Adjovi, jusqu’alors Secrétaire national à (…)
Un recrutement de 715 policiers lancé


15 novembre 2025 par Marc Mensah
La Police républicaine a annoncé le lancement d’un concours pour (…)
Ce que change la nouvelle Constitution


15 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Assemblée nationale du Bénin a adopté dans la matinée de ce samedi 15 (…)
Point de vue des citoyens sur l’affaire falsification des documents par LD


15 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti Les Démocrates (LD) est cité dans une affaire de faux et usage (…)
La révision de la Constitution adoptée


15 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réunis en séance plénière, les députés de la 9ᵉ législature ont adopté (…)
Le projet de Révision de la constitution franchit l’étape de recevabilité


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant Révision de la constitution a franchi (…)
Adam Boni Tessi, ex président de la HAAC n’est plus


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la (…)
2,5 tonnes de faux médicaments saisies, la revendeuse arrêtée


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Police républicaine a interpellé, ce jeudi 13 novembre 2025, une (…)
L’essence frelatée fait des dégâts à Zogbodomey


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un entrepôt d’essence a été réduit en cendres suite à un incendie (…)
Eden food relève le défi des « 100 marmites en 24 heures »


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La restauratrice béninoise « Eden food », de son vrai nom Love Anick (…)
L’ANaGeM recrute à plusieurs postes


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a lancé le (…)
Le futur numérique de l’Afrique se discute à Cotonou les 17 et 18 novembre


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou accueille, les 17 et 18 novembre 2025, le Sommet régional sur (…)
Environnement et le changement climatique en Afrique : Défis et (…)


14 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique fait face à des défis majeurs liés à l’environnement et au (…)
L’ANIP met en garde contre de faux intermédiaires


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) met en garde (…)
Un homme assassiné dans un litige foncier


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Blessé par balles dans un conflit foncier à Lonfin dans la commune de (…)
La Cour suprême déboute Les Démocrates


14 novembre 2025 par
Le recours du principal parti de l’opposition Les Démocrates (LD) (…)
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Patrick Djivo des LD affiche son soutien à Wadagni


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le candidat de la mouvance, Romuald Wadagni, suscite un intérêt (…)
Les API de l’UEMOA redéfinissent leurs priorités pour le travail décent


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme de deux jours de travaux sur la promotion et la facilitation (…)
Les 6 démissionnaires LD se rapprochent de la mouvance


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Six députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), accompagnés (…)
Des ex-« Démocrates » dans le rang du parti UP-R


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A Bantè dans le département des Collines, des militants du parti (…)
L’Ambassade de France dévoile les 20 lauréats de ’’Inspiration Bénin’’


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’ambassade de France au Bénin annonce la deuxième édition du programme (…)
Distribution itinérante de diplômes aux bacheliers de 2022


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Office du Baccalauréat organise, du 24 au 29 novembre 2025, une (…)
La Décision qui valide les candidatures des duos Wadagni-Hounkpè


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par Décision EP25- 012 du 13 novembre 2025, la Cour constitutionnelle a (…)
Un vendeur d’ ‘’œuf d’arc-en-ciel’’ arrêté


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les agents de police de l’arrondissement d’Ahouannonzou, commune (…)
En quête de rituel d’argent, un étranger échappe au pire


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Une affaire de rituel d’argent a failli coûter la vie à un citoyen (…)
La HAAC retire l’autorisation de quatre radios privées


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du (…)
Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés par la Cour


13 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Seuls les duos Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et Paul (…)
Des échanges pour structurer et développer l’écosystème musical


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La directrice adjointe de Cabinet du ministère du Tourisme, de la (…)
