16 novembre 2025
Marc Mensah
Le député Soumaïla Boké Sounon a retiré, dimanche 16 novembre 2025, sa démission du parti Les Démocrates, annoncée moins de vingt-quatre heures plus tôt dans une vidéo
16 novembre 2025
Ignace B. Fanou
Le Centre communautaire Eya a vibré, vendredi 14 novembre 2025, au rythme de la joie et des rires d'enfants venus participer à la première projection publique de dessins
Systèmes financiers interopérables inclusifs en Afrique
16 novembre 2025
Ignace B. Fanou
Le paysage des paiements numériques en Afrique connaît une expansion sans précédent, marquant un tournant décisif vers des systèmes financiers interopérables inclusifs.
16 novembre 2025
Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant révision de la constitution adoptée par les députés de la 9e législature lors de la séance plénière du vendredi 14 novembre 2025, instaure
16 novembre 2025
Ignace B. Fanou
Après le député Justin Adjovi, secrétaire national à la Trésorerie du parti Les Démocrates (LD), un autre député LD a annoncé sa démission dans la soirée de ce samedi 15
16 novembre 2025
Ignace B. Fanou
Les partis politiques régulièrement constitués au Bénin, et qui désirent participer aux élections législatives de janvier 2026 peuvent déjà déposer leurs dossiers de
16 novembre 2025
Ignace B. Fanou
Un poste de péage sera opérationnel sur la Route nationale inter-Etat numéro 2 (RNIE 2). L'ouvrage destiné exclusivement aux véhicules à 4 roues, est presque achevé et