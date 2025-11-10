lundi, 10 novembre 2025 -

403 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Elumelu en tournée panafricaine pour promouvoir l’entrepreneuriat, les infrastructures et la croissance inclusive




Le président du groupe United Bank for Africa (UBA) et fondateur de la Tony Elumelu Foundation, Tony O. Elumelu CFR, fervent défenseur de l’africapitalisme et d’un leadership transformateur du secteur privé, entreprendra cette semaine une tournée de travail à fort impact en Afrique de l’Est, centrale et australe.

Cette visite dans plusieurs pays souligne l’engagement indéfectible de UBA à renforcer la résilience économique, à autonomiser les entrepreneurs et à ouvrir des opportunités d’investissement pour soutenir le développement durable du continent.

La tournée couvrira des pays clés, dont le Kenya, la République du Congo (Brazzaville), l’Ouganda, la Zambie, le Mozambique, le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC). L’agenda d’Elumelu comprendra des rencontres de haut niveau avec les présidents de ces pays, des décideurs publics, des dirigeants d’entreprise et des jeunes innovateurs, afin de discuter de stratégies de collaboration pour le financement des infrastructures, l’inclusion numérique et l’entrepreneuriat porté par les jeunes. Ces discussions visent à tirer parti du dividende démographique de l’Afrique, où plus de 60 % de la population a moins de 35 ans, et à positionner le continent comme un moteur mondial d’innovation et de prospérité.

« L’histoire de l’Afrique est celle d’un potentiel immense, et il est temps que nous nous l’appropriions », a déclaré Tony Elumelu. « À travers cette tournée, UBA ne fait pas que visiter ces nations dynamiques ; nous déclenchons des partenariats qui auront un impact réel. Nous devons construire ensemble des fondations résilientes. Cela signifie autonomiser nos entrepreneurs, combler les lacunes en matière d’infrastructures et créer une prospérité partagée pour les générations à venir. »

La tournée s’appuie sur l’héritage de UBA en tant que Banque africaine d’envergure mondiale. Parmi les réalisations récentes figure la publication du livre blanc de UBA, Banking on Africa’s Future : Unlocking Capital and Partnerships for Sustainable Growth, qui appelle à une augmentation des investissements directs étrangers dans les actifs verts et dans le développement du capital humain.

Cette démarche stratégique intervient à un moment crucial, alors que le PIB de l’Afrique devrait atteindre 2,6 billions de dollars d’ici 2030, porté par des secteurs tels que les télécommunications, les technologies de l’éducation et les biens de consommation. En renforçant ses liens avec des partenaires mondiaux, UBA vise à faciliter 50 milliards de dollars de flux commerciaux et d’investissements au cours des cinq prochaines années.

United Bank for Africa Plc (UBA) est l’une des principales institutions financières du continent, offrant une valeur exceptionnelle à ses clients dans 20 pays africains ainsi que sur les marchés mondiaux des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et des Émirats arabes unis. En tant que banque Africaine d’envergure mondiale, UBA connecte entreprises et investisseurs à des opportunités de transformation sur le continent, stimulant l’innovation dans la banque numérique, la finance durable et la croissance inclusive. Engagée envers l’africapitalisme, UBA soutient l’avenir de l’Afrique grâce à des partenariats stratégiques et à l’accompagnement entrepreneurial.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




ECID Afrique condamnée à payer 740.000 FCFA pour loyers impayés


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu un jugement en premier (…)
Lire la suite

145 textes communautaires et des projets en évaluation à Cotonou


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La phase technique de la 11e édition de la Revue annuelle des réformes, (…)
Lire la suite

La SODEF S.A créée en remplacement de la SONAB


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté ce mercredi 05 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Le trafic de fret aérien en hausse de 2,9 % en septembre


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Lire la suite

Afriex collabore avec Visa pour faciliter les paiements transfrontaliers


2 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Afriex (www.Afriex.com), une plateforme fintech mondiale, a annoncé ce (…)
Lire la suite

L’OQSF renforce les capacités des acteurs


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) du (…)
Lire la suite

MICKAELIS ET ASSOCIES SARL et son gérant exclus des marchés publics


30 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a exclu de la (…)
Lire la suite

CAMeC Bénin et CATO s’unissent pour promouvoir la justice alternative


29 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC) (…)
Lire la suite

La CCI Bénin met en relation les MPME nigérianes et béninoises


28 octobre 2025 par Marc Mensah
Une délégation d’entrepreneurs nigérians, conduite par la Chambre de (…)
Lire la suite

Un paiement de 7.000 F relance une ancienne dette de 1,8 millions FCFA


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Au Bénin, une boulangère a été rattrappée par une dette, vieille de (…)
Lire la suite

Des entreprises marocaines à Cotonou pour explorer le marché béninois


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une délégation marocaine du secteur agroalimentaire est en mission B2B (…)
Lire la suite

S&P salue la stabilité économique du Bénin


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’agence de notation S&P Global Ratings a confirmé le 17 octobre (…)
Lire la suite

La CCI Bénin célèbre le “100% local” ‎


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Les arômes du terroir béninois ont envahi le Centre EYA dans la soirée (…)
Lire la suite

280 bourses offertes pour former au métier du numérique


20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole des Métiers du Numérique (EMN), en collaboration avec (…)
Lire la suite

"Gari Sohoui" de Savalou et l’huile "Azimi d’Agonlin" désormais protégés


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin enregistre deux nouvelles Indications Géographiques Protégées (…)
Lire la suite

CCI Bénin et CCI Johannesburg signent une convention de coopération


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et celle de (…)
Lire la suite

La BAD renforce le partenariat avec les institutions saoudiennes


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

Une mauvaise déclaration fiscale risque de rattraper Galiou Soglo


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex ministre des sports, Galiou Soglo, pourrait être rattrapé pour une (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires