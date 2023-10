Elon Musk a perdu plus de 16 milliards de dollars en 24 heures (Bloomberg)

L’entrepreneur américain Elon Musk a perdu 16,1 milliards de dollars en 24 heures, ressort-il des données de l’Indice Bloomberg des milliardaires (BBI).

Il est précisé que la fortune de Musk a diminué en raison des mauvaises performances financières de Tesla au troisième trimestre. Les actions de l’entreprise après la publication de son rapport trimestriel se sont effondrées de 9,3% en raison de faibles bénéfices et ventes.

Bloomberg note que malgré les pertes financières, la fortune de Musk en 2023 a augmenté de 72,6 milliards de dollars et est désormais estimée à 210 milliards de dollars. L’entrepreneur américain reste donc l’homme le plus riche du monde. Il devance le Français Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH et 2e du classement, de 55 milliards de dollars.

TASS

20 octobre 2023 par