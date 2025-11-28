vendredi, 28 novembre 2025 -

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Football

Éloigné des terrains, Aziz Adnan Junior donne de ses nouvelles après (…)


28 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Aziz Adnan Junior traverse une période difficile depuis une blessure grave au genou contractée. Un accident survenu peu après son arrivée dans un nouveau club en France, (…)  
Projet de budget, 2026

147 milliards FCFA pour l’Agriculture, l’Élevage et la Pêche


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), Gaston Cossi Dossouhoui, a exposé devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale, les grandes (…)  
Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou

L’axe Bourse de travail-Pharmacie camp Guézo en chantier


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Direction Générale de la SIRAT SA informe les usagers et les riverains que les travaux de réhabilitation de la voie et de réalisation de la section du collecteur « L » (…)  
Coopération policière internationale

Participation active du Bénin à l’Assemblée Générale d’INTERPOL au Maroc


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le directeur Général de la Police Républicaine, Contrôleur Général de Police Brice Allowanou a pris part du 24 au 27 novembre 2025 à la 93ᵉ Assemblée Générale d’INTERPOL à (…)  
Concours de recrutement de 715 élèves agent de Police

Le délai de dépôt des dossiers prorogé au 5 décembre


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La date de clôture du dépôt des dossiers dans le cadre du concours de recrutement de 715 élèves agent de Police est prorogée jusqu’au 05 décembre 2025. Pour renforcer (…)  
Ordres nationaux du Bénin

Plus de 4600 inscrits pour admission ou promotion


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Plus de 4600 personnalités béninoises sont inscrites au tableau de concours triennal 2026-2028 d’admission ou de promotion dans les ordres nationaux du Bénin. Selon le (…)  
CAN 2025

Liste des arbitres sélectionnés par la CAF


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Confédération Africaine de Football (CAF) a sélectionné 28 arbitres centraux, 14 arbitres VAR et 31 arbitres assistants pour le tournoi pour la Coupe d’Afrique des (…)  
Mariam Chabi Talata reçue par le président Diomaye Faye du Sénégal


28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a été reçu ce (…)
Le Bénin se positionne sur le marché des croisières de prestige


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
Le Musée international du Vodun prend forme


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
A Cotonou, Keith Sonon prépare un marathon culinaire historique


28 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon entend réaliser dans le cadre du (…)
L’Enseignement supérieur chute à 88,46 milliards FCFA


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le budget 2026 du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la (…)
19,5 milliards FCFA pour soutenir les PME et l’emploi en 2026


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de (…)
18,26 milliards FCFA pour les Affaires étrangères


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le budget du Ministère des Affaires étrangères pour 2026 est fixé à (…)
Lt. Col. Georges Kpovihin à la tête de l’Ecole nationale des officiers (…)


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Ecole nationale des officiers de Toffo est désormais dirigée par le (…)
4,86 milliards FCFA pour la Cour des comptes en 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La présidente de la Cour des comptes, Ismath Bio Tchané, a exposé à la (…)
4,31 milliards FCFA pour la Cour suprême


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de la Cour suprême Victor Dassi Adossou a défendu un (…)
La Haute Cour de Justice sollicite 951,5 millions FCFA pour 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Présidente de la Haute Cour de Justice du Bénin, Professeure Dandi (…)
Les JSEB explorent le rôle des institutions dans la prospérité des nations


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, (…)
Un inciendie crée des dégâts à l’IMSP de Dangbo


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo a (…)
Décès du manager Hervé Tobacco


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le manager Hervé Nzeuya Tchuingoua bien connu dans le showbiz béninois (…)
Lancement du 1er Prix Goncourt Choix du Bénin


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ambassade de France au Bénin a lancé le Prix Goncourt Choix du Bénin. (…)
2,7 milliards de FCFA pour la Cour constitutionnelle


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le Professeur Cossi (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La police intercepte 19 voitures volées au Canada


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une opération de la Police Républicaine a permis de mener un contrôle (…)
La HAAC sollicite 3,46 milliards FCFA pour ses actions en 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la (…)
La PRMP de Dangbo exclue pour 5 ans pour manquements


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de (…)
L’Assurance maladie obligatoire pour les salariés sous peine d’amende (…)


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n°2025-672 du 29 octobre 2025 « définit les modalités de mise (…)
Alafiarou, Koda, Agbassa et Koko raccordés à l’eau potable


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
Près de 20.000 habitants de Zaffé desservis en eau potable


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’arrondissement de Zaffé, dans la commune de Glazoué, a accueilli les (…)
43.000 habitants accèdent à l’eau potable à Damé


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
un tournant décisif vers un cadre juridique plus juste et inclusif renforcé


26 novembre 2025 par La Rédaction
: Gouvernement, organisations d’employeurs et de travailleurs ont, (…)
Royal Air Maroc réduit les prix pour la CAN 2025


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La compagnie Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mardi 25 novembre, une (…)
Un enseignant fait un malaise en plein cours et meurt


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A l’EPP de Somé, une localité de l’arrondissement de Kpakpamè, dans la (…)
La Présidence avec 6 milliards FCFA pour des actions à fort impact


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Présidence de la République prévoit une enveloppe de plus de 6 (…)
Ouidah accueille une exposition dédiée au Gèlédè


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À partir du 20 décembre 2025, la Guest House ‘’L’Air de Rien’’, située (…)
