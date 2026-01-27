Elite Intérim Bénin lance un recrutement multipostes

Elite Intérim Bénin lance un recrutement pour pouvoir plusieurs postes. Il s’agit notamment de : responsable des opérations, responsable administratif et financier, responsable juridique et ressources humaines, responsable informatique, responsable QHSE et RSE, responsable service traiteur et décoration.

I. RECRUTEMENT RESPONSABLE DES OPERATIONS

Type de poste : CDI / CDD

Lieu : Cotonou avec déplacements selon les activités du Groupe

Prise de poste souhaitée : Dès que possible

1. Mission principale :

Le Responsable des Opérations est chargé de piloter, structurer et sécuriser l’ensemble des opérations du Groupe. Il/Elle garantit l’exécution opérationnelle des orientations stratégiques, la coordination des activités multi-sites et multi-projets, la discipline organisationnelle et la continuité des opérations dans un environnement à forte intensité opérationnelle. Il/Elle est le garant du bon fonctionnement quotidien du Groupe, de la qualité d’exécution, de la cohérence organisationnelle et de la capacité du Groupe à délivrer ses activités de manière maîtrisée, fiable et reproductible.

2. Responsabilités clés :

2.1 Pilotage opérationnel global :

• Organiser et superviser l’ensemble des opérations du Groupe sur tous les sites et projets

• Traduire les orientations de la Direction Générale en plans d’exécution opérationnels concrets

• Garantir la continuité des activités, la stabilité des opérations et la fluidité organisationnelle

• Veiller à la cohérence globale entre les différentes activités, filiales et projets

2.2 Organisation, structuration et process :

• Mettre en place, structurer et faire appliquer les procédures opérationnelles du Groupe

• Harmoniser les méthodes de travail entre les sites et les équipes

• Structurer les circuits de décision, de validation et de remontée d’information

• Améliorer en continu l’organisation opérationnelle pour accompagner la croissance du Groupe

2.3 Coordination des équipes et des responsables de sites :

• Superviser et coordonner les responsables de sites, chefs de projet et responsables opérationnels

• Fixer un cadre clair d’exécution, de discipline et de respect des consignes

• Accompagner les équipes dans l’atteinte des objectifs opérationnels

• Intervenir en soutien ou en arbitrage en cas de difficulté opérationnelle



2.4 Suivi de l’exécution et gestion des dysfonctionnements :

• Suivre l’exécution opérationnelle des activités et identifier les écarts ou dysfonctionnements

• Mettre en œuvre des actions correctives rapides et efficaces

• Prévenir les risques opérationnels susceptibles d’impacter l’activité, l’image ou les résultats du Groupe

• Gérer les situations d’urgence, de crise ou à forte contrainte opérationnelle

2.5 Discipline opérationnelle et exigence d’exécution :

• Faire respecter les règles internes, procédures et standards du Groupe

• Installer une culture de rigueur, de responsabilité et de fiabilité opérationnelle

• Veiller au respect des délais, des engagements et des consignes opérationnelles

• Garantir un niveau d’exigence constant sur l’ensemble des sites

2.6 Reporting et relation avec la Direction Générale :

• Assurer une remontée d’information régulière, structurée et fiable à la Direction Générale

• Alerter sans délai en cas de risque majeur ou de dérive opérationnelle

• Fournir une lecture claire de la situation opérationnelle du Groupe

• Contribuer à la prise de décision stratégique par une vision terrain consolidée

3. Profil recherché :

3.1 Formation :

Diplôme BAC+4 ou BAC+5 en Management, Gestion, Finances, Evénementiel ou équivalent

3.2 Expérience professionnelle :

• Minimum 05 ans d’expérience dans des fonctions opérationnelles à responsabilités

• Expérience confirmée en gestion d’organisations multi-sites ou multi-activités

• Expérience terrain indispensable dans des environnements complexes et exigeants

3.3 Compétences clés :

• Capacité avérée à structurer et organiser des opérations complexes

• Leadership opérationnel et autorité naturelle

• Forte capacité de coordination et d’arbitrage

• Excellente capacité d’analyse, d’anticipation et de prise de décision

• Bonne compréhension des enjeux de performance, de rentabilité et de continuité d’activité



3.4 Qualités personnelles :

• Rigueur et fiabilité élevées

• Sens aigu des responsabilités

• Sang-froid et réactivité

• Loyauté, discrétion et sens de l’intérêt du Groupe

4. Comment postuler :

Merci de nous faire parvenir votre CV à l’adresse info@eliteinterim.bj en mentionnant en objet de votre mail « Responsable des Opérations Bénin ».



II- RECRUTEMENT RESPONSABLE ADMINISTRATIF & FINANCIER

Type de poste : CDI ou CDD

Localisation : Cotonou avec mobilité selon les besoins du Groupe

Prise de poste souhaitée : Dès que possible

Rattachement hiérarchique : Président Directeur Général

1- Mission principale :

Le/La Responsable Administratif(ve) et Financier(ère) est chargé(e) de structurer, piloter et sécuriser l’ensemble des fonctions administratives, comptables, financières et budgétaires du Groupe. Il/Elle garantit la fiabilité des données économiques, la maîtrise des équilibres financiers, la conformité légale et fiscale, ainsi que la mise en place d’un cadre financier discipliné permettant le pilotage des activités, des sites et des projets du Groupe. Il/Elle joue un rôle central dans la gouvernance financière du Groupe en apportant à la Direction Générale une lecture claire, consolidée et objectivée de la performance économique, des risques financiers et des capacités réelles de développement.

2- Responsabilités clés :

2.1 Pilotage financier et budgétaire :

• Piloter le processus de budgétisation globale du Groupe en lien avec la Direction Générale

• Structurer les budgets par entité, par site, par activité, par projet et par centre de coûts

• Définir les hypothèses budgétaires en cohérence avec les objectifs stratégiques et opérationnels

• Valider les enveloppes budgétaires allouées aux directions, projets et sites

• Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé et exiger des actions correctives

2.2 Objectifs, performance et dispositifs de primes :

• Participer à la définition financière des objectifs individuels et collectifs des directions, responsables, gérants et chefs de projet

• Traduire les objectifs opérationnels et commerciaux en objectifs financiers mesurables

• Structurer, en lien avec la Direction Générale et les Ressources Humaines, les dispositifs de rémunération variable et de primes indexées sur objectifs

• Budgétiser les enveloppes de primes par entité, site et centre de profit

• Définir les mécanismes financiers garantissant l’alignement strict entre performance réelle et primes attribuées

• Contrôler l’impact des dispositifs de primes sur la rentabilité globale du Groupe

• Prévenir toute dérive liée à des primes non corrélées aux résultats constatés

• Garantir la soutenabilité financière des systèmes d’incitation dans la durée

2.3 Gestion comptable, fiscale et trésorerie :

• Superviser la comptabilité générale et analytique du Groupe

• Garantir la fiabilité des comptes et la qualité des clôtures périodiques

• Veiller au respect des obligations fiscales, sociales et réglementaires

• Piloter la trésorerie, les flux financiers et les prévisions de trésorerie

• Anticiper les besoins de financement liés aux activités et aux projets

2.4 Structuration administrative et procédures :

• Mettre en place et faire appliquer des procédures administratives et financières claires

• Sécuriser les circuits d’engagement, de validation et de paiement

• Garantir la traçabilité des opérations financières et administratives

• Mettre en place un dispositif de contrôle interne rigoureux

2.5 Reporting et relation avec la Direction Générale :

• Produire des reportings financiers réguliers, fiables et exploitables

• Fournir une vision consolidée de la situation financière du Groupe

• Alerter en cas de risque financier, de dérive budgétaire ou de tension de trésorerie

• Contribuer activement à la prise de décision stratégique par l’analyse financière

3- Profil recherché :

3.1 Formation :

• Diplôme Bac+4 ou Bac+5 en Comptabilité, Finance, Gestion ou Audit

• Formation universitaire ou école de Commerce reconnue

3.2 Expérience professionnelle :

• Minimum 05 ans d’expérience à un poste administratif et financier

• Expérience confirmée en budgétisation, contrôle de gestion et trésorerie

• Expérience en environnement multi-activités ou multi-sites appréciée

3.3 Compétences clés :

• Maîtrise de la gestion financière, de la comptabilité et du contrôle de gestion

• Capacité à traduire des objectifs opérationnels en indicateurs financiers

• Forte rigueur dans le suivi des budgets et des performances

• Capacité à structurer une discipline financière durable

3.4 Qualités personnelles :

• Intégrité et sens élevé de la confidentialité

• Fiabilité, exigence et autorité fonctionnelle naturelle

• Capacité d’analyse, d’anticipation et de priorisation

• Loyauté et sens de l’intérêt du Groupe

4. Comment postuler :

Merci de nous faire parvenir votre CV à l’adresse info@eliteinterim.bj en mentionnant en objet de votre mail « RAF Bénin ».



III- RECRUTEMENT RESPONSABLE JURIDIQUE & RESSOURCES HUMAINES (JURIDIQUE DOMINANT)

Type de poste : CDI / CDD

Lieux : Cotonou avec possibilité de mobilité en Afrique de l’Ouest

Prise de poste souhaitée : Dès que possible

1 - Mission principale :

Le/La Responsable Juridique & Ressources Humaines est chargé (e) de structurer, sécuriser et piloter l’ensemble des dimensions juridiques et humaines du Groupe, avec une priorité donnée à la fonction juridique. Il/Elle garantit la protection des intérêts du Groupe, la conformité réglementaire, la maîtrise des risques juridiques, contractuels et sociaux, ainsi que la mise en place d’une organisation RH disciplinée, structurée et alignée sur les objectifs stratégiques et opérationnels du Groupe, dans un environnement multi-activités et multi-sites.

2 - Responsabilités clés :

2.1 Fonction juridique dominante (environ 80 %) :

• Pilotage de la stratégie juridique globale :

o Définir, structurer et piloter la stratégie juridique du Groupe Empire en cohérence avec sa vision, son organisation et ses objectifs de développement

o Sécuriser juridiquement l’ensemble des activités, projets, sites, partenariats et opérations du Groupe

o Garantir la conformité juridique des décisions stratégiques, opérationnelles, commerciales et organisationnelles

o Assurer une veille juridique permanente incluant le droit OHADA, le droit local, le droit des affaires, le droit du travail, la propriété intellectuelle et les réglementations sectorielles

o Identifier les risques juridiques, contractuels et réglementaires et proposer des mesures de prévention adaptées



• Contrats, conventions et structuration contractuelle :

o Rédiger, adapter et faire évoluer les contrats de franchise, unitaires et master franchise

o Rédiger les documents d’information précontractuelle (DIP)

o Concevoir, négocier et mettre à jour l’ensemble des contrats nécessaires au fonctionnement du Groupe contrats de prestation, contrats fournisseurs, baux, conventions commerciales, accords de confidentialité et partenariats

o Garantir la cohérence juridique des modèles contractuels et leur conformité aux réglementations applicables

o Centraliser, structurer et sécuriser l’ensemble des contrats et documents juridiques du Groupe dans des espaces dédiés et accessibles aux équipes autorisées

• Relations partenariales, contentieux et conseil stratégique :

o Accompagner juridiquement les relations avec les partenaires institutionnels, investisseurs, franchisés, fournisseurs et clients stratégiques

o Rédiger les conventions de partenariat avec les collectivités, institutions et partenaires privés

o Participer aux négociations contractuelles avec les partenaires stratégiques

o Piloter la gestion des contentieux et litiges en lien avec les conseils externes

o Être force de proposition et alerter la Direction sur les risques juridiques, contractuels ou réputationnels

o Apporter un appui juridique stratégique aux directions opérationnelles, marketing, communication et expansion



2.2 Fonction Ressources Humaines structurante (environ 20 %) :

• Structuration et gouvernance RH :

o Définir et faire appliquer la politique Ressources Humaines du Groupe Empire en cohérence avec la stratégie globale

o Structurer les processus RH recrutement, intégration, gestion administrative, évolution et discipline

o Garantir la conformité des contrats de travail et des pratiques RH avec les obligations légales locales

o Valider les fiches de poste, cahiers de charges et cadres contractuels des fonctions clés

o Tenir compte des spécificités multiculturelles et opérationnelles des différents pays et sites

• Gestion des équipes et discipline interne :

o Encadrer l’équipe RH et garantir la cohérence des processus internes

o Structurer les rôles, harmoniser les pratiques et installer une discipline RH rigoureuse

o Participer à la définition des règles disciplinaires et à la gestion des situations sensibles

o Veiller à la qualité du climat social et à la prévention des risques sociaux

3 - Profil recherché :

3.1 Formation :

• Master 2 en Droit des Affaires, Droit Social, Droit du Travail ou Droit International

• Une double compétence en Ressources Humaines et une certification RGPD constituent un atout



3.2 Expérience professionnelle :

• Minimum 05 ans d’expérience sur un poste à responsabilité juridique

• Expérience en entreprise ou en cabinet, dans des environnements multi-sites, de franchise ou à forte composante partenariale

3.3 Compétences clés :

• Excellente maîtrise du droit des affaires, du droit du travail et du cadre OHADA

• Capacité à structurer et sécuriser des organisations juridiques complexes

• Aptitude à la négociation, à l’arbitrage et au conseil stratégique

• Autorité professionnelle, rigueur et sens élevé de la confidentialité

4. Comment postuler :

Merci de nous faire parvenir votre CV à l’adresse info@eliteinterim.bj en mentionnant en objet de votre mail « Resp. Juridique et RH Bénin ».



IV - RESPONSABLE INFORMATIQUE

Type de poste : CDI / CDD

Lieux : Cotonou avec possibilité de mobilité en Afrique de l’Ouest

Date de prise de poste souhaitée : Dès que possible

1 - Mission principale :

Le/La Responsable Informatique est chargé(e) de structurer, sécuriser, fiabiliser et faire évoluer l’ensemble des systèmes d’information du Groupe. Il/Elle garantit la disponibilité, la sécurité, la cohérence et la performance des infrastructures informatiques, des outils numériques et des données du Groupe. Il/Elle accompagne la Direction des Opérations et la Direction Générale en mettant en place des systèmes fiables permettant le pilotage des activités, la continuité opérationnelle, la protection des informations sensibles et la digitalisation maîtrisée des processus, dans un environnement multi-activités et multi-sites.

2 - Responsabilités clés :

2.1 Définition et pilotage de la stratégie informatique :

• Définir et piloter la stratégie des systèmes d’information du Groupe en cohérence avec les orientations stratégiques et les besoins opérationnels

• Élaborer une feuille de route informatique intégrant les enjeux d’infrastructure, de sécurité, de données, de digitalisation et de support aux métiers

• Traduire les besoins des directions opérationnelles, financières, marketing et projets en solutions informatiques fiables et adaptées

• Veiller à la cohérence globale et à l’interopérabilité des outils numériques utilisés par les différentes entités du Groupe

2.2 Infrastructures, outils et continuité des systèmes :

• Définir et piloter l’architecture globale des systèmes d’information du Groupe

• Garantir la disponibilité, la fiabilité et la performance des infrastructures informatiques serveurs, réseaux, équipements, logiciels et solutions cloud

• Déployer, maintenir et faire évoluer les outils informatiques nécessaires au pilotage des opérations, des finances, des projets et des ressources humaines

• Assurer la maintenance préventive et corrective des infrastructures et des outils

• Mettre en place des plans de continuité informatique et de reprise d’activité

• Piloter les prestataires informatiques, fournisseurs de solutions et partenaires technologiques

2.3 Sécurité informatique, données et conformité :

• Définir et mettre en œuvre la politique globale de sécurité des systèmes d’information

• Garantir la protection des données stratégiques, financières, commerciales, juridiques et opérationnelles du Groupe

• Mettre en place des dispositifs de cybersécurité, de gestion des accès et de protection des réseaux

• Définir et appliquer les règles de droits d’accès aux systèmes et aux données selon les fonctions et responsabilités

• Assurer la traçabilité des accès, des usages et des modifications

• Mettre en place des procédures de sauvegarde régulière et sécurisée des données

• Structurer une politique d’archivage numérique garantissant l’intégrité, la lisibilité et la disponibilité des informations

• Veiller au respect des obligations réglementaires en matière de protection des données et de sécurité des systèmes d’information

• Exercer, le cas échéant, les fonctions de référent protection des données en coordination avec le juridique

2.4 Support utilisateurs et gouvernance des usages :

• Structurer et organiser le support informatique à destination des utilisateurs du Groupe

• Définir les circuits de demande, de priorisation et de traitement des incidents

• Garantir la réactivité et la qualité des interventions de support

• Centraliser et prioriser les demandes informatiques selon leur criticité opérationnelle

• Sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques informatiques, à la sécurité et à la responsabilité individuelle dans l’usage des outils

• Encadrer les usages numériques afin de prévenir les pratiques à risque ou non conformes



2.5 Pilotage, reporting et amélioration continue :

• Mettre en place un dispositif de suivi et de pilotage des systèmes d’information

• Assurer un reporting régulier, fiable et exploitable à destination du Responsable des Opérations et de la Direction Générale

• Analyser les incidents, les usages et les performances des systèmes

• Identifier les faiblesses structurelles et proposer des actions correctives ou évolutives

• Anticiper les évolutions technologiques utiles à la performance et à la structuration du Groupe

3 - Profil recherché :

3.1 Formation :

• Diplôme Bac+5 en informatique, systèmes d’information, école d’ingénieurs ou Master en cybersécurité ou systèmes informatiques

• Maîtrise du français requise

• Connaissance de la protection des données personnelles appréciée

3.2 Expérience professionnelle :

• Expérience minimale de trois à cinq ans dans des fonctions informatiques

• Expérience d’au moins deux ans en responsabilité informatique ou en pilotage stratégique de systèmes d’information

• Expérience en environnement multi-sites ou multi-activités appréciée

3.3 Compétences clés :

• Architecture des systèmes d’information, infrastructures réseau et cybersécurité

• Pilotage de projets informatiques structurants

• Gestion des données, sécurité et archivage numérique

• Management et coordination transversale

3.4 Qualités personnelles :

• Rigueur et sens du contrôle

• Fiabilité et sens élevé des responsabilités

• Capacité d’anticipation et de structuration

• Discrétion et loyauté dans la gestion des informations sensibles

4. Comment postuler :

Merci de nous faire parvenir votre CV à l’adresse info@eliteinterim.bj en mentionnant en objet de votre mail « Responsable Informatique Bénin ».



V – RESPONSABLE QHSE & RSE

Type de poste : CDI / CDD

Localisation : Multi-sites Groupe Empire avec mobilité permanente

Prise de poste souhaitée : Dès que possible

1 - Mission principale :

Le/La Responsable QHSE & RSE est chargé(e) de garantir la conformité stricte, continue et homogène des établissements du Groupe aux standards internes en matière de qualité, d’hygiène, de sécurité, de discipline opérationnelle et d’engagement responsable. Il/Elle incarne sur le terrain l’exigence du Groupe et la vigilance directe de la Direction Générale, en veillant à l’application rigoureuse des procédures, à la propreté irréprochable des sites, à la sécurité des personnes et des installations, ainsi qu’à l’intégration concrète des principes RSE dans le fonctionnement quotidien des établissements.

2 - Responsabilités clés :

2.1 Hygiène et propreté :

• Réaliser des audits réguliers et inopinés des cuisines, bars, comptoirs, zones sensibles et espaces réservés au personnel

• Contrôler rigoureusement la propreté, la présentation et l’hygiène du personnel, incluant les tenues, uniformes et équipements

• Vérifier systématiquement l’état de propreté des sanitaires clients et employés

• Contrôler les zones de stockage, chambres froides, frigos, chambres sèches et espaces de plonge

• Vérifier la conformité des véhicules de livraison et des conditions de transport

• Exiger et suivre la mise en conformité immédiate de tout manquement constaté

2.2 Qualité de service et standards Empire :

• Contrôler l’application stricte des standards Empire en matière d’accueil, d’attitude, de langage, de rapidité et de précision du service

• Vérifier la conformité des prestations avec les fiches techniques validées grammage, dressage, constance des recettes

• Réaliser des contrôles mystères pour évaluer le niveau réel de performance opérationnelle

• Examiner la cohérence de l’ambiance globale musique, éclairage, odeur, fluidité du service, propreté visuelle

• Identifier tout écart aux standards et imposer des corrections immédiates

2.3 Sécurité, santé et prévention des risques :

• Contrôler régulièrement les installations électriques, équipements incendie et issues de secours

• Surveiller les comportements à risque dans les zones opérationnelles

• Vérifier la conformité et l’état des équipements utilisés par le personnel

• Identifier, documenter et remonter immédiatement tout risque, incident ou anomalie

• Participer à la prévention des accidents du travail et incidents opérationnels

2.4 Process internes et discipline opérationnelle :

• Faire appliquer rigoureusement l’ensemble des procédures internes du Groupe

• Contrôler la discipline quotidienne ponctualité, présentation, respect des consignes et des process

• Vérifier la bonne exécution des procédures de caisse, de gestion des stocks, de mise en place et d’hygiène

• Assurer la continuité des standards en toute circonstance, y compris en l’absence de la Direction Générale

• Documenter chaque écart constaté et piloter les actions correctives associées

2.5 RSE :

• Déployer et suivre les pratiques environnementales réduction du gaspillage, tri des déchets, optimisation de l’eau et de l’énergie

• Intégrer les principes RSE dans les pratiques opérationnelles quotidiennes

• Encourager et coordonner les engagements sociaux du Groupe formation, inclusion, comportements responsables

• Veiller à la cohérence entre les engagements RSE du Groupe et leur application terrain



2.6 Formation, accompagnement et culture qualité :

• Former régulièrement les équipes aux bonnes pratiques d’hygiène, de sécurité et de qualité de service

• Accompagner les nouveaux collaborateurs dans l’appropriation des standards

• Réaliser des micro-briefings réguliers avec les responsables de site

• Ancrer durablement la culture qualité et discipline opérationnelle dans les équipes

2.7 Reporting et suivi :

• Produire des rapports réguliers, factuels et exploitables à destination de la Direction Générale

• Réaliser des fiches d’audit complètes pour chaque établissement avec notation standardisée

• Documenter les incidents, non-conformités et actions correctives

• Assurer une traçabilité claire et homogène des contrôles sur l’ensemble des sites

3 - Profil recherché :

3.1 Formation :

Bac+3 minimum en QHSE, Qualité, Hôtellerie Restauration, Sécurité, Environnement ou discipline équivalente

3.2 Expérience professionnelle :

Expérience confirmée sur le terrain dans des environnements exigeants, idéalement multi-sites

3.3 Compétences clés :

• Excellente maîtrise des normes d’hygiène, de sécurité et de qualité

• Sens aigu du détail et forte capacité d’analyse

• Autorité naturelle et capacité à faire respecter les règles sans conflit

• Grande mobilité et disponibilité opérationnelle



3.4 Qualités personnelles :

• Leadership ferme et équitable

• Rigueur, intégrité et exigence personnelle élevée

• Courage managérial et sens du contrôle terrain

• Organisation, réactivité et autonomie

• Loyauté et sens élevé de la confidentialité

4. Comment postuler :

Merci de nous faire parvenir votre CV à l’adresse info@eliteinterim.bj en mentionnant en objet de votre mail « Responsable QHSE & RSE Bénin ».



VI – RESPONSABLE SERVICE TRAITEUR & DECORATION

Type de poste : CDI / CDD

Localisation : Cotonou avec mobilité selon les projets et événements

Prise de poste souhaitée : Dès que possible

1 - Mission principale :

Le/La Responsable Service Traiteur et Décoration est chargé(e) de structurer, piloter et développer l’ensemble des activités de restauration événementielle, de service traiteur et de décoration du Groupe. Il/Elle garantit la qualité, la cohérence esthétique, la fiabilité opérationnelle et la rentabilité des prestations traiteur et décoratives sur l’ensemble des projets événementiels, événements clients et grands comptes du Groupe. Il/Elle traduit les orientations stratégiques, commerciales et artistiques du Groupe en dispositifs culinaires et décoratifs maîtrisés, performants et conformes aux standards du Groupe, dans un environnement multi-projets à forte exigence opérationnelle.

2 - Responsabilités clés :

2.1 Pilotage opérationnel du service traiteur et décoration :

• Structurer et organiser le département Service Traiteur et Décoration du Groupe

• Définir l’organisation opérationnelle du département en fonction des projets événementiels et des exigences clients

• Planifier, coordonner et piloter l’ensemble des prestations traiteur et décoration confiées

• Traduire les besoins événementiels, artistiques et commerciaux en dispositifs traiteur et décoratifs adaptés

• Définir les concepts culinaires et décoratifs en cohérence avec l’identité et l’image du Groupe

2.2 Organisation des prestations et exécution terrain :

• Piloter la préparation opérationnelle des prestations en amont des événements

• Organiser la logistique, l’installation, l’exploitation et le démontage des dispositifs traiteur et décoratifs

• Coordonner les équipes internes cuisine, service et décoration ainsi que les prestataires externes

• Répartir les missions et responsabilités au sein des équipes mobilisées

• Veiller au respect strict des plannings, des consignes et des délais opérationnels

• Garantir la qualité globale, la cohérence esthétique et la fiabilité des prestations délivrées

2.3 Qualité, standards et conformité :

• Veiller au respect des standards qualitatifs, visuels et opérationnels du Groupe

• Garantir la conformité des prestations aux normes d’hygiène, de sécurité alimentaire et de réglementation en vigueur

• Contrôler la qualité des productions culinaires et des installations décoratives

• Anticiper les contraintes liées aux lieux, aux volumes, aux formats d’événements et aux exigences spécifiques des clients

• Sécuriser la réussite opérationnelle et esthétique des événements du Groupe

2.4 Gestion des équipes et des ressources :

• Encadrer, mobiliser et discipliner les équipes traiteur et décoration

• Superviser l’utilisation, l’entretien et la sécurisation du matériel, du mobilier et des éléments décoratifs

• Optimiser l’utilisation des équipements et des ressources matérielles

• Identifier les besoins en investissement, renouvellement ou renforcement du matériel

• Assurer la montée en compétence et la stabilité des équipes opérationnelles

2.5 Responsabilités financières et maîtrise des coûts :

• Participer à l’élaboration des budgets traiteur et décoration des projets confiés

• Estimer les coûts liés aux prestations culinaires, décoratives et logistiques

• Veiller au respect strict des enveloppes budgétaires allouées

• Contrôler les dépenses liées aux matières premières, consommables, matériel et prestataires

• Analyser les écarts entre budgets prévisionnels et dépenses réelles

• Mettre en œuvre des actions correctives en cas de dérive budgétaire

• Optimiser les marges et la rentabilité des prestations traiteur et décoration

2.6 Coordination, reporting et amélioration continue :

• Assurer une coordination permanente avec le Directeur des Opérations et les chefs de projet événementiels

• Collaborer étroitement avec les responsables grands comptes clients

• Garantir l’alignement entre exigences opérationnelles, engagements clients et contraintes budgétaires

• Mettre en place un reporting opérationnel et financier régulier des prestations

• Identifier les dysfonctionnements récurrents et proposer des actions d’amélioration

• Contribuer à la montée en qualité et à la structuration durable du département

3 - Profil recherché :

3.1 Formation :

Formation en restauration, hôtellerie, événementiel, management opérationnel ou discipline équivalente

3.2 Expérience professionnelle :

• Expérience confirmée dans la gestion de projets traiteur, restauration événementielle ou services associés

• Expérience en pilotage d’activités opérationnelles à forte contrainte de qualité, délais et volumes

3.3 Compétences clés :

• Maîtrise des enjeux de production culinaire, de logistique événementielle et de décoration

• Capacité à structurer et piloter des équipes opérationnelles pluridisciplinaires

• Solide culture de la qualité, du service client et de la rentabilité

• Maîtrise de la budgétisation, du contrôle des coûts et de l’optimisation des marges

• Leadership terrain et autorité naturelle

3.4 Qualités personnelles :

• Rigueur et sens aigu de l’organisation

• Capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs événements simultanément

• Réactivité, sens de l’anticipation et prise de décision rapide

• Fiabilité, loyauté et sens élevé des responsabilités

4. Comment postuler :

Merci de nous faire parvenir votre CV à l’adresse info@eliteinterim.bj en mentionnant en objet de votre mail « Traiteur & Décorateur Bénin ».

