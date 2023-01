Elisabeth AMONLE remporte le gros lot de 10 millions de FCFA

Elisabeth AMONLE est l’heureuse gagnante du gros lot de 10.000.000 de FCFA au terme de la promo de fin d’année organisée par MTN Mobile Money. La cérémonie de remise du chèque a eu lieu jeudi 19 janvier 2023 dans les locaux de MTN Mobile Money.

Elisabeth AMONLE sacrée gagnante du lot Or de la promo MTN Mobile Money qui a eu lieu du 02 au 31 décembre 2022. Toute joyeuse, elle est entrée en possession de son chèque de 10.000.000 FCFA ce jeudi. « Au premier abord je n’avais pas cru. (…).J’avais un doute quand on m’a appelé. Ma joie est immense », a déclaré Elisabeth AMONLE, restauratrice de formation et revendeuse de produits divers. Elle propose également à ses clients les services de transferts et de retraits d’argent. L’heureuse gagnante confie avoir été informée de la promo par les agents de MTN MoMo de sa zone. Durant toute la période de la promo, son objectif a été de maximiser ses chances en faisant le plus de transactions. « Au début, j’avais vraiment le désir de gagner et comme qui ne risque rien n’a rien, la vie m’a finalement souri », s’est-elle réjouie.

Selon le directeur général de MTN MoMo Serge Soglo, la promo a été organisée dans le but de permettre aux abonnés de terminer l’année en beauté et d’encourager l’utilisation des services de paiements dématérialisés. Elle a permis de récompenser des milliers d’abonnés par tirage au sort. La règle consistait à faire des transactions de paiement par MoMo dans la période afin de générer des points. Il y a eu le lot Bronze de 5.000 FCFA à gagner chaque 5 min, un lot argent de 50.000 FCFA chaque semaine, pendant 4 semaines et à la fin de la promo un lot Or de 10 000 000 FCFA.

« On a eu 5.000 gagnants de 5.000 FCFA et 100 gagnants de 50.000 FCFA. (…) Nous sommes très heureux d’avoir eu autant d’engagements sur cette promotion », a affirmé le directeur général de MTN MoMo. Il a félicité et invité la gagnante à faire bon usage de ses fonds. « En 2023 on va faire de belles choses pour la satisfaction des abonnés pour qu’ensemble on porte encore plus loin le challenge de l’inclusion financière au niveau de notre pays », a ajouté Serge Soglo.

Tous les tirages se sont déroulés en présence de l’huissier de justice Brice Topanou. Le dernier tirage, le lot Or de 10.000.000 FCFA a été fait le 9 janvier 2023. « Le tirage qui a permis de faire de Mme Amonlè la gagnante de la somme de 10.000.000 de FCFA a été effectué en présence du représentant de la Loterie Nationale du Bénin sous ma supervision. Je confirme que Mme AMONLE est bel et bien la propriétaire du numéro qui a été tiré », a certifié Me Brice Topanou.

L’heureuse gagnante Elisabeth AMONLE a remercié MTN MoMo pour cette belle promotion. « Je confirme que les promotions de MTN sont vraies. Je suis un exemple », a-t-elle indiqué. Elle a invité les abonnés à saisir les prochaines occasions.

Akpédjé Ayosso

QUELQUES IMAGES

20 janvier 2023 par