Eleveurs et agriculteurs sensibilisés sur une cohabitation pacifique

Une délégation gouvernementale composée du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou et du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akotègnon est en tournée depuis mardi 3 août 2021 dans les communes de l’Alibori à la suite des affrontements meurtriers des 24 et 25 juillet dernier. Objectif : s’enquérir de la situation, sensibiliser les agriculteurs et éleveurs et rappeler les mesures prises par le gouvernement.

A la suite des affrontements violents survenus les 24 et 25 juillet dernier dans le village de Isséné dans l’arrondissement de Guéné, commune de Malanville, une délégation gouvernementale s’est rendue dans le département de l’Alibori mardi dernier.

La délégation composée de des ministres Alassane Seidou et Raphaël Akotègnon a eu une séance de travail avec les responsables des différentes communautés d’éleveurs et d’agriculteurs ainsi que les élus locaux des communes de Malanville, Kandi, Karimama, Ségbana, Banikoara et des principaux responsables en charge de la sécurité dans le département de l’Alibori.

La délégation s’est rendue dans l’arrondissement de Guéné plus précisément dans le village Isséné qui a été le théâtre des affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Selon les membres de la délégation, les communautés doivent œuvrer pour que de tels affrontements ne surviennent plus. C’est dans cette perspective que le gouvernement a dépêché des forces de sécurité sur le terrain.

Le Président de la République a nommé un Haut-commissaire à la sédentarisation qui travaille déjà sur le terrain avec les différentes communautés.

Le jeudi 5 août prochain, la délégation poursuivra les sensibilisations dans les communes du département de l’Atacora.

Les affrontements ont occasionné 07 morts, 05 blessés graves, des dizaines de cases et greniers brûlés.

Le gouvernement a apporté une assistance humanitaire aux sinistrés.

M. M.

4 août 2021 par ,