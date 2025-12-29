lundi, 29 décembre 2025 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Elections communales 2026

La gestion des déchets au cœur des priorités du Bloc Républicain


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son programme de mandature communale, le Bloc Républicain (BR) fait de la gestion des déchets, de l’entretien des ouvrages d’assainissement pluvial et de (…)  
Elections communales 2026 : MESSAGE DE LA FCBE


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Thème : L’une des missions de la décentralisation est d’accompagner l’État central dans l’assainissement du cadre de vie. Ceci passe par l’assainissement des ouvrages (…)  
GESTION DES DÉCHETS ET ENTRETIEN DES OUVRAGES


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chères populations, Depuis 2016, vous l’avez tous constaté : nos villes et nos quartiers ont profondément changé. Les tas d’ordures envahissants, les caniveaux bouchés (…)  
Cadre de vie

La SGDS dote la mairie de Ouidah de matériel et outillage de salubrité


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un important lot de matériel de salubrité à la disposition de la mairie de Ouidah le vendredi 26 (…)  
My Afro Origins

Le Bénin accorde la nationalité à 10 Afro-descendants


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dix Afro-descendants ont officiellement rejoint la communauté nationale béninoise, samedi 27 décembre 2025 à Cotonou, à l’issue d’une cérémonie solennelle organisée au (…)  
Trafic illicite

2,4 tonnes de drogue retrouvées dans une véhicule abandonné


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les douanes béninoises ont procédé, samedi 27 décembre 2025, à une saisie record de drogue à Bétérou, dans la commune de Tchaourou. Un véhicule immatriculé APP 382 YJ a (…)  
Sécurité à Godomey

La police récupère un véhicule volé, les suspects en fuite


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un véhicule volé au domicile d’un particulier à Godomey a été retrouvé quelques heures plus tard par la police, après une course-poursuite. A l’aube du jeudi 25 (…)  
Voici la liste des Coordonnateurs d’arrondissement et de zone de la CENA


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a rendu publique, à (…)
Le Conseil Fédéral valide le programme d’activités 2026 en Escrime


28 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Le Conseil Fédéral de l’Escrime s’est réuni, samedi 27 décembre 2025. (…)
Près de 1000 bouteilles de liqueurs frelatées saisies à Pahou


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé ce vendredi 26 décembre 2025, à la (…)
Victoire du Bénin sur le Botswana 1-0


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
20.000 habitants accèdent à l’eau potable à Dérassi


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’accès à l’eau potable progresse dans la commune de Kalalé. Deux (…)
Ce que révèle l’enquête policière sur la mutinerie


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a dressé un premier bilan matériel des violences de la (…)
Le 11 de départ de Gernot Rohr face au Botswana


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
La SGDS appuie les campagnes de salubrité à Cotonou


27 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un (…)
Les preuves d’un vol de tontine retrouvées dans des WC


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 (…)
Vers un nouveau nom et un nouveau visage pour le Palais des congrès


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Conseil extraordinaire des ministres, tenu vendredi 26 décembre (…)
L’ex femme de Kemi Seba mise sous convocation à la Criet


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Présentée au procureur spécial près la Cour de répression des (…)
Le partenariat sécuritaire russe en Afrique : le coût réel d’une (…)


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Depuis le début des années 2020, la Russie s’est imposée comme un (…)
Le gouvernement recompose le haut commandement


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a acté, vendredi 26 décembre 2025, une série de (…)
Des pompes à carburant scellées après des contrôles de l’ANM


26 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale de normalisation, de Métrologie et du contrôle (…)
4 villages desservis en eau potable à Bétérou


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 18 000 habitants de l’arrondissement de Bétérou 1, dans la (…)
Le Tournoi de l’Espoir de Tennis entre en phase nationale à Porto-Novo


26 décembre 2025 par Marcel HOUÉTO
La phase nationale du Tournoi de l’Espoir de Tennis, organisée par la (…)
VIDÉOS

Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
Les grandes décisions prises ce vendredi 26 décembre


26 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement s’est réuni ce vendredi 26 décembre 2025, en session (…)
Le gouvernement prend en charge la réparation des dommages de la mutunerie


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil extraordinaire des ministres, ce vendredi 26 décembre (…)
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 26 DÉC. 2025


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni vendredi, le 26 décembre 2025, (…)
2 hommes arrêtés pour vente frauduleuse d’un champ d’ananas


26 décembre 2025 par Marc Mensah
La police a interpellé, lundi 22 décembre 2025, deux individus dans (…)
Un apprenti maçon arrêté pour vol de mouton


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Tentative de vol à Tanta dans la commune de Zè ! Un suspect remis à la (…)
Comment les pétroliers clandestins menacent le golfe de Guinée et les (…)


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Depuis l’instauration des sanctions internationales contre Moscou en (…)
La campagne des législatives et communales lancée


26 décembre 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a donné, vendredi 26 (…)
’’Guépards du Bénin impressionnent’’ (international camerounais SONG))


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Après la première journée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc (…)
MESSAGE DE CAMPAGNE DU PARTI FCBE


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’éducation est pilier central du développement d’une Nation. Partant, (…)
"Le Bénin de demain se construit aujourd’hui : Le choix de la compétence"


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
"Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes. Regardons-nous en face. (…)
MOELE-BÉNIN se mobilise pour une Assemblée où la qualité de l’éducation (…)


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour la 10ᵉ législature, le Parti MOELE-BÉNIN entend œuvrer pour un (…)
FORMATION - EMPLOI : L’échec d’un régime ultra-capitaliste...


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chers compatriotes, nous voici au carrefour de la vérité. Bientôt dix (…)
