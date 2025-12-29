Elections communales 2026 : MESSAGE DE LA FCBE

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Elections communales 2026
29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son programme de mandature communale, le Bloc Républicain (BR) fait de la gestion des déchets, de l’entretien des ouvrages d’assainissement pluvial et de (…)
Lire la suite
29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Thème :
L’une des missions de la décentralisation est d’accompagner l’État central dans l’assainissement du cadre de vie. Ceci passe par l’assainissement des ouvrages (…)
Lire la suite
29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chères populations,
Depuis 2016, vous l’avez tous constaté : nos villes et nos quartiers ont profondément changé. Les tas d’ordures envahissants, les caniveaux bouchés (…)
Lire la suite
Cadre de vie
28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un important lot de matériel de salubrité à la disposition de la mairie de Ouidah le vendredi 26 (…)
Lire la suite
My Afro Origins
28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Dix Afro-descendants ont officiellement rejoint la communauté nationale béninoise, samedi 27 décembre 2025 à Cotonou, à l’issue d’une cérémonie solennelle organisée au (…)
Lire la suite
Trafic illicite
28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les douanes béninoises ont procédé, samedi 27 décembre 2025, à une saisie record de drogue à Bétérou, dans la commune de Tchaourou.
Un véhicule immatriculé APP 382 YJ a (…)
Lire la suite
Sécurité à Godomey
28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un véhicule volé au domicile d’un particulier à Godomey a été retrouvé quelques heures plus tard par la police, après une course-poursuite.
A l’aube du jeudi 25 (…)
Lire la suite
28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a rendu publique, à (…)
Lire la suite
28 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Judicaël ZOHOUN
Le Conseil Fédéral de l’Escrime s’est réuni, samedi 27 décembre 2025. (…)
Lire la suite
28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé ce vendredi 26 décembre 2025, à la (…)
Lire la suite
28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
Lire la suite
28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
L’accès à l’eau potable progresse dans la commune de Kalalé. Deux (…)
Lire la suite
28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le gouvernement a dressé un premier bilan matériel des violences de la (…)
Lire la suite
28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
Lire la suite
27 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un (…)
Lire la suite
27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 (…)
Lire la suite
27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Conseil extraordinaire des ministres, tenu vendredi 26 décembre (…)
Lire la suite