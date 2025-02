Élaboration de plans directeurs d’urbanisme dans 21 communes

Le gouvernement béninois a annoncé, mercredi 26 février 2025, en Conseil des ministres, l’élaboration de plans directeurs d’urbanisme dans vingt et une (21) communes du Bénin.

21 communes autres ont été identifiées pour l’élaboration de plans directeurs d’urbanisme. Il s’agit des communes d’Abomey-Calavi, Zè, Kpomassè, Klouékanmè, Djakotomey, Bopa, Pèrèrè, N’Dali, Adjarra, Tanguiéta, Bembérékè, Savalou, Bassila, Ifangni, Tori-Bossito, Glazoué, Za-Kpota, Avrankou, Bantè, Natitingou et Kétou.

Les communes de Porto-Novo, Parakou et Ouidah ont déjà bénéficié de ces documents d’urbanisme. Pour celles de Cotonou, Bohicon, Sèmè-Podji, Comè, Abomey, Grand-Popo et Nikki, leur élaboration est très avancée voire en cours d’achèvement. S’agissant des communes de Djougou, Kandi, Dassa-Zoumé, Pobè, Aplahoué, Allada et Lokossa, la réalisation de ces supports est prévue pour l’année 2025. Selon le Conseil des ministres « la démarche consiste à impacter prioritairement toutes les communes à statut particulier puis celles intermédiaires afin d’aboutir aux communes ordinaires dont l’importance sur l’armature urbaine nationale est marquée ».

L’élaboration de ces plans directeurs résulte des décisions du Conseil des Ministres du 6 décembre 2023. C’est le ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable qui avait été instruit d’apporter une expertise technique au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, dans le cadre de la dotation de tous les chefs-lieux de départements d’un plan directeur d’urbanisme et d’un schéma directeur d’aménagement urbain.

Il en est de même de « tous les centres agglomérés des communes dont l’importance est avérée, l’objectif étant de réglementer le contrôle de l’urbanisme et l’opérationnalisation des lotissements/remembrements urbains ».

