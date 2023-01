"Egungun" interdit dans des localités ce mardi

À l’occasion de la fête du Vodun ce mardi 10 janvier 2023, les revenants appelés "Egungun" ne seront pas de la manifestation dans certaines localités. La sortie des "Egungun" est interdite, selon une correspondance de l’Association des Dignitaires des Cultes « Egungun » et « Oro » (ADCEO).

Selon une correspondance signée de Bernad Atihounnon, Secrétaire général de l’Association des Dignitaires des Cultes « Egungun » et « Oro » (ADCEO), la fête du 10 janvier ne fait pas partie des occasions de sortie de "Egungun" et "Oro".

Les « Egungun » ou « Oro » ne sortent qu’à l’occasion de à la mort d’une personne issue de souche Yoruba (sur demande de la famille) ; aux cérémonies propitiatoires « ODUNDUN IRANTI OKUN » communément appelé « EBO EDUN » pour honorer les défunts de chaque famille ; lorsqu’un membre du culte désire célébrer la naissance ou la sortie d’un nouveau-né (« Egungun », uniquement), selon la correspondance de l’ADCEO.

Toutefois, « toute sortie des « Egungun » de l’ADCEO à l’intérieur ou en dehors de leur territoire ou toute manifestation à caractère général ou national doit requérir l’autorisation du Bureau Directeur, après avis favorable écrit éventuel de la section ou de la sous-section ADCEO du territoire à visiter », a rappelé l’ADCEO.

"Egungun" est un masque dédié aux cultes des ancêtres.

