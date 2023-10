Eglises et mosquées obligées de tenir une comptabilité dès janvier

A l’instar des 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, les 𝐎𝐍𝐆, les 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐝é𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, et 𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐫𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬, les églises et les mosquées devront désormais tenir une comptabilité. La décision a été prise à la 53e session du Conseil des ministres de 𝐥’𝐎𝐇𝐀𝐃𝐀 en 𝐝é𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 2022.

A partir du 1er janvier 2024, toutes les églises et mosquées relevant de l’espace OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) doivent tenir une comptabilité. C’est l’une des décisions prises lors de la 53e session du Conseil des ministres tenue le 22 décembre 2022.

Selon le communiqué final, les travaux de cette session ont débouché sur l’adoption d’un Acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif, en abrégé SYSCEBNL. Il précise par ailleurs que le Règlement portant création, organisation et fonctionnement de la Commission de Normalisation Comptable a été réformé pour donner naissance à une Commission de Normalisation pour la Profession Comptable, avec une composition enrichie et des attributions plus étendues.

