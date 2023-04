Egalité des genres une priorité pour MTN

EQUITE ET ACCES AUX OPPORTUNITES

L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, sont chères à MTN Bénin et sa CEO Uche OFODILE. A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, revenons sur des initiatives qui méritent d’être célébrées et applaudies.

Le groupe MTN est signataire du Women’s Empowerment Principles des Nations Unies, qui l’engage à promouvoir l’égalité des genres dans l’ensemble des activités de l’entreprise et MTN met un point d’honneur à faire tenir cette promesse dans ses filiales, notamment celle du Bénin.

MTN Bénin a pris l’engagement de faire de l’égalité des genres une priorité dans ses activités, depuis l’élaboration de politiques jusqu’à la mise en œuvre de programmes, en passant par ses annonces de recrutement... Tout cela se reflète au cœur même des plans d’action, qui insistent à promouvoir la lutte contre les discriminations, l’inclusion et à mettre en avant les opportunités économiques pour les femmes.

MTN a plusieurs initiatives phares en la matière dont des programmes qui visent à autonomiser les jeunes et les femmes à travers la formation et l’accès à des opportunités d’emploi et de développement professionnel et à donner une plateforme qui peut déboucher sur une assistance financière pour les femmes entrepreneures.

Entre autres partenariats, MTN Bénin en a contracté un avec Women In Tech qui promeut des projets de digitalisation pour les femmes, afin de renforcer leur participation à l’innovation et dans l’économie numérique : cela donne des programmes de formation en informatique, des ateliers de codage et des compétitions technologiques dédiées aux femmes.

Uche OFODILE, la Directrice Générale de MTN, est une fervente défenseure de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes. Elle a pris l’engagement personnel de faire progresser la cause de l’égalité des opportunités pour tou.te.s dans toutes les activités de l’entreprise. Cela se reflète dans sa stratégie de développement qui met l’accent sur la promotion de l’inclusion et de la diversité au sein de la compagnie. Le programme Y’ello Amazone par exemple, est à destination du personnel de MTN et offre des formations en leadership et en compétences techniques.

MTN compte 83 collaboratrices, soit 31% du personnel global et son comité de direction jouit d’une parité rare dans le secteur, sans compter que son département technique a à sa tête, chose rare, la brillante Titilope FAKUADE. Il est important de souligner que les efforts de MTN en faveur de l’égalité des genres vont largement au-delà de ses activités internes, l’entreprise s’engageant dans des initiatives externes, nationales et parfois même continentales pour promouvoir l’égalité d’accès aux opportunités.

En somme, les initiatives de MTN en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes sont nombreuses et variées, témoignant d’un véritable engagement en faveur de la cause. Les efforts de MTN ne se limitent pas à la simple sensibilisation, mais sont également axés sur l’action. Les programmes de formation, d’emploi et de développement professionnel offerts aux femmes constituent un exemple clair de cette concrétisation.

En ce mois de mars 2023, MTN a initié le challenge « CEO of the Day » qui invitait des entreprises à choisir une jeune femme prometteuse et à lui donner l’occasion de vivre la vie de CEO pendant 24 heures. Une dizaine d’organisations ont répondu favorablement au challenge lancé par Uche OFODILE pour cette première édition et ont permis à une dizaine de CEOs juniors d’en apprendre davantage sur le monde du travail lorsqu’on est à la tête d’une entreprise. La promotion de l’égalité des genres est clairement une question d’intérêt général, qui profite à toute la société. L’autonomisation des femmes a des retombées positives sur le développement économique et social, la réduction de la pauvreté, la croissance inclusive et la promotion de la paix et de la stabilité.

Dans ce contexte, les initiatives de MTN en faveur de l’autonomisation ont un impact réel et significatif sur la vie des filles, des femmes et par extension, de la société. Elles contribuent à briser les stéréotypes de genre, à promouvoir la diversité et l’inclusion, et à ouvrir des opportunités pour les femmes dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes.

Et vous ? Qu’êtes-vous prêt.e.s à faire pour l’autonomisation des femmes aujourd’hui ?

