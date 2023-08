Effondrement du pont entre Karimama et Guéné

Le pont qui relie Guéné à Karimama dans le département de l’Alibori s’est effondré dans la nuit du dimanche 06 au lundi 07 août 2023. Cet incident fait suite à la forte pluie qui s’est abattue sur la localité.

La commue de Karimama coupée de Guéné. Et pour cause, l’effondrement de l’ouvrage de franchissement qui relie les deux localités. Une conséquence de la forte pluie qui s’est abattue sur la localité dans la nuit du dimanche au lundi 07 août 2023 selon Sota FM rapporté par Fraternité.

Les autorités compétentes sont à pied d’oeuvre pour prendre les mesures nécessaires afin de rétablir au plus vite, la circulation sur cet axe pour le bonheur des populations.

7 août 2023 par ,