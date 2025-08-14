Effondrement du pont Gbessassi–Bouca

Le pont reliant Gbessassi et Bouca dans la commune de Kalalé s’est effondré, jeudi 14 août 2025, après le passage de camions poids lourds.

Un incident sur l’axe Bouca–Dunkassa perturbe la circulation dans des localités de la commune de Kalalé. Selon les informations, le pont a cédé en raison du passage fréquent de camions poids lourds sur cet axe. Il s’agit d’un passage essentiel pour les habitants et les commerçants de la région. Les usagers espèrent la remise en état de l’ouvrage dans les meilleurs délais.

