Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme

Edwin Harris Jr ouvre la 8e session d’information du GIABA à Dakar




Le directeur du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent (GIABA) en Afrique de l’Ouest, Edwin W. Harris Jr. a procédé, mardi 26 août 2025, à l’ouverture officielle de la session annuelle d’information de l’institution spécialisée de la CEDEAO. Les travaux se déroulent à l’hôtel King Fhad Palace de Dakar (Sénegal) en présence des ambassadeurs et consuls, partenaires techniques et financiers et des professionnels des médias des États membres de la CEDEAO.

Cette 8e session annuelle d’information du GIABA permet de mettre en lumière les activités de l’institution et de sensibiliser les responsables des médias des États membres sur leurs responsabilités et obligations dans la LBC/FT dans l’espace ouest africain.

Selon le directeur général du GIABA, des améliorations louables ont été apportées à la mise en œuvre du dispositif de LBC/FT dans l’ensemble de la région. Les pays membres, informe Edwin Harris Jr, ont accompli des progrès significatifs et mettent en œuvre leurs dispositifs de LBC/FT à différents niveaux. « Dans l’ensemble, l’amélioration des dispositifs de LBC/FT des États membres a contribué à la bonne gouvernance, au développement et à la sécurité dans plusieurs États membres », a déclaré le directeur général du GIABA.

Cette session d’information est aussi l’occasion pour GIABA de présenter aux participants son rapport annuel 2024. Nous y reviendrons.

Akpédjé Ayosso (Depuis Dakar)

26 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




