Eden food relève le défi des « 100 marmites en 24 heures »

La restauratrice béninoise « Eden food », de son vrai nom Love Anick Ploka cuisinera, samedi 29 novembre 2025, 100 marmites en 24 heures à l’espace CANAL OLYMPIA de Cotonou. Cette initiative est une œuvre caritative à l’endroit des démunies.

Une grande première dans la restauration béninoise. Depuis plusieurs semaines, une information devenu virale sur les réseaux sociaux annonce qu’ Eden food cuisinera 100 marmites en 24 heures du samedi 29 à partir de 7 heures au dimanche 30 novembre à 7 heures.

Promu par Fernando Manofi, « 100 marmites en 24 heures » est un marathon culinaire visant à cuisiner 100 marmites de 50 kg en 24 heures. Ce défi culinaire solidaire rassemble la communauté autour d’un objectif commun : préparer et distribuer des repas nutritifs et réconfortants à environ 30 000 personnes, notamment des démunis, des prisonniers et des patients psychiatriques par le biais d’influenceurs, d’associations et d’organisations prêtes à aider.

Cette initiative permet également de valoriser la cuisine béninoise.

Les plats achetés sont destinés à la distribution dans les orphelinats, les banlieues, les hôpitaux et les maisons de retraite.

Chaque marmite représente l’espoir, la chaleur humaine et la solidarité.

Pour participer, consultez le site https://defiextreme.bj/dons/1

Marina HOUENOU (Stag)

14 novembre 2025 par ,