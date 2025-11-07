vendredi, 7 novembre 2025 -

Pluies à Cotonou

Ecoliers et enseignants dans l’eau à Vêdoko




À quelques mètres du futur échangeur de Vêdoko, l’école primaire publique (EPP) Ahogbohouè est inondée. Apprenants et enseignants de cette école du 13è arrondissement de Cotonou ont les pieds dans l’eau. Une situation qui s’est accentuée avec les récentes pluies.

À l’Ecole Primaire Publique de Ahogbohouè, la cour de récréation est inondée aux trois quarts de sa surface. Depuis la rentrée 2025–2026, le groupe A n’a plus pratiquement de salles utilisables. Les modules sont envahis par l’eau.

Pour continuer les cours, les enseignants ont regroupé les élèves des groupes A et B, dans des salles déjà pleines.

Les activités sportives ne suivent plus aucun calendrier et se négocient par tranches disponibles lorsque le sol le permet. Une situation liée au niveau naturel du terrain sis en zone inondable.

Causes profondes...
Ahogbohouè a un niveau plus bas que la voie inter-État qui longe le quartier, et l’absence totale de canalisation dans ce secteur accentue l’inondation. « Rien ne s’évacue. Tout stagne », explique un habitant du quartier.

L’école est inondée à chaque saison des pluies et cela dure depuis une décennie. Face à la situation, la mairie de Cotonou procède à des travaux de remblais chaque année.

Un nouveau bâtiment est en construction dans l’enceinte de l’établissement. Mais il n’est pas encore livré. Lorsqu’il sera disponible, il soulagera temporairement la pression sur les salles. Mais le problème demeure. Tant qu’aucun plan d’évacuation ne sera mis en place, l’eau restera piégée, selon un enseignant.

Le chantier de l’échangeur de Vêdoko accentue la difficulté des usagers de l’EPP Ahogbohouè. Les canaux artisanaux que la mairie avait autrefois aménagés pour drainer les eaux de pluie vers le bas-fond ont été fermés par les entreprises en charge du chantier.

La déviation du trafic est dirigée derrière l’école, ce qui augmentera le trafic de véhicules à proximité immédiate de l’établissement. Les parents s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants.

Marc MENSAH

7 novembre 2025 par Marc Mensah




