Ecofinance honore les 100 meilleures entreprises d’Afrique à Dakar

La 19e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d’Afrique organisée par le Cabinet Eco Finance entreprises a eu lieu le samedi 14 octobre 2023, à Dakar sous le haut parrainage de Son Excellence Macky Sall, Président du Sénégal.

Les 100 entreprises les plus performantes et les plus innovantes des 54 pays africains ont été célébrées à Dakar. Selon le président de EcoFinance Entreprises Djibril Barry, les entreprises récompensées au cours du gala ont été sélectionnées sur la base de critères tels que l’expertise, l’innovation, la capacité de pénétration de marché et l’impact de l’activité sur l’économie. « Nous nous sommes inscrits dans une dynamique objective et rigoureuse », a déclaré le promoteur de l’initiative. Les 100 meilleures entreprises honorées sont celles à la pointe de l’innovation. Des leaders et institutions qui s’activent dans le monde entrepreneurial sur le continent ont aussi reçu des prix.

Selon Aminata Maiga, représentante du système des Nations Unies, « les entreprises sont le moteur du développement créant des opportunités d’emplois, stimulant la croissance et améliorant la qualité de vie des populations ». Elle a salué l’initiative d’Eco Finance qui œuvre depuis plus de 15 ans pour promouvoir l’expertise et le dynamisme des entreprises africaines. « C’est une grande fierté de voir notre travail et nos efforts reconnus de cette manière. Cela renforce notre conviction que le travail acharné, la persévérance et la passion peuvent réellement faire la différence », s’est réjoui le représentant des Aéroports du Mali primés (Palme internationale du Dynamisme). Les Palmes internationales ont été décernées à plus de 20 entreprises et personnalités. Ecofinance reconnaît la position de leader ou d’innovateur de ces entreprises dans leur domaine d’activités. Quant aux personnalités publiques et du monde des entreprises, elles ont été honorées pour avoir avoir œuvré au développement des populations ou participé activement à la dynamisation de l’économie des différents pays du continent.

Palmes internationales/entreprises

– 1XBET pour la Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique et la plus innovante du secteur des jeux en Afrique

– AEROPORTS DU MALI pour Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique du secteur du transport aérien en Afrique

– ONAS pour la Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique et la plus innovante du secteur de l’assainissement en Afrique de l’Ouest

– DAKAR DEM DIKK pour la Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique du secteur du transport public en Afrique

– COREX pour la Palme internationale du Bureau d’ingénierie le plus dynamique d’Afrique pour la qualité de son expertise et son impact sur l’économie

– AQUATERRA pour la Palme internationale de la meilleure qualité de marque d’eau en Afrique de l’Ouest

– WEST INGÉNIERIE pour la Palme internationale du bureau d’ingénierie le plus dynamique d’Afrique de l’Ouest

– DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES DU SÉNÉGAL pour la Palme internationale de l’administration douanière la plus dynamique d’Afrique

– JCAT pour la Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique d’Afrique dans le domaine de l’exploitation du Soja

– CAGECFI pour la Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique du secteur de la transformation digitale en Afrique

– UCAO UUBA pour la Palme internationale de l’université la plus dynamique et la plus innovante dans le domaine de la formation en droit

– SAPHYTO pour la Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique du secteur de l’Agriculture en Afrique

– HAIMA TECHNOLOGY pour la Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique du secteur de la fourniture de solutions et services techniques en Afrique de l’Ouest

– LANSAR AUTO pour la Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique du secteur de l’automobile pour la qualité de ses services

– ANIDA pour la Palme internationale de l’Agence de promotion et de développement agricole la plus dynamique d’Afrique

– GROUPE LA FOURCHETTE pour la Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique du secteur de la restauration en Afrique

– FERME FACTORY pour la Palme internationale de l’entrepreneuriat agricole

Palmes internationales/Personnalités publiques

– SON Excellence MACKY SALL PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL a été la première personnalité honorée à travers la Palme internationale du Chef de l’Etat le plus dynamique d’Afrique

- MONSIEUR EL HADJI IBRAHIMA NDIAYE, PDG de ORIGINES SA, a reçu la Palme internationale de l’investisseur le plus dynamique du secteur de l’Audiovisuel en Afrique

– MAMADOU YATTASSAYE, la Palme internationale de l’investisseur le plus dynamique en Afrique de l’Ouest

– Monsieur ABDOURAHMANE DIEYE, DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES DU SENEGAL, la Palme internationale du manager le plus dynamique de l’administration douanière en Afrique

– MONSIEUR OUSMANE SYLLA DG DE DAKAR DEM DIKK, Palme internationale du manager le plus dynamique du secteur du transport public en Afrique de l’Ouest

– MONSIEUR HABIB NIANG, la Palme internationale du dynamisme pour son engagement social

Quelques images de la soirée

– 1xBet le partenaire officiel

Les invités

26 octobre 2023 par