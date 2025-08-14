jeudi, 14 août 2025 -

Soutien aux actions sociales de l’Association Nonvitcha

Ecobank offre des tables-bancs et des casques aux élèves et aux Zémidjans




Ecobank Bénin a procédé, vendredi 8 août 2025, à la remise de tables-bancs et de casques à la place Nonvitcha de Grand-Popo, commune du département du Mono. Cette action s’inscrit dans le cadre des initiatives sociales menées par l’Association Nonvitcha à l’occasion de la 104ᵉ édition de la fête identitaire éponyme.

Vue partielle des tables bancs et casques

Le Bureau Exécutif Fédéral de l’Association Nonvitcha a apporté un soutien concret aux populations de Grand-Popo. À l’occasion de la 104ᵉ édition de la fête identitaire, l’Association a mobilisé plusieurs partenaires pour venir en aide aux centres de santé, aux élèves et aux conducteurs de taxi-moto, communément appelés « Zémidjans ».

Au cœur de cette initiative, Ecobank Bénin s’est distinguée par un appui majeur dans deux secteurs clés : l’éducation et la sécurité routière. La banque panafricaine a offert 80 tables-bancs au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Grand-Popo, contribuant ainsi à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves, et remis 150 casques de protection aux conducteurs de taxi-moto pour renforcer leur sécurité sur les routes.
Pour Chantal Agbogbo Accrombessy, Chef de division Banque Privée à Ecobank, ce don représente un véritable investissement dans l’avenir de la jeunesse : « On ne sait pas ce qu’un enfant va devenir. Peut-être que c’est lui le talent de demain. Il y a une étoile derrière chaque enfant. Chaque enfant a le droit de faire de très bonnes études. »

Chantal Agbogbo Accrombessy, Chef de division Banque Privée à Ecobank

En plus du soutien d’Ecobank Bénin, d’autres contributions ont permis de fournir des consommables médicaux, du matériel de protection et divers équipements aux centres de santé de la commune. Le premier adjoint au maire de Grand-Popo, Raymond Hounkpatin, a salué l’engagement des partenaires : « La santé, l’éducation et la sécurité sont des piliers sans lesquels nous ne pouvons pas construire notre commune. Le don de casques aux Zémidjans vient à point nommé pour renforcer les dispositifs de protection des usagers de la route. »

Depuis plusieurs années, l’Association Nonvitcha contribue activement au développement local de Grand-Popo. « Nous avons décidé qu’il n’y aurait plus de commémoration de Nonvitcha sans programme social depuis mars 2016. Cette nouvelle vision est appliquée depuis lors, et particulièrement lors de cette 104ᵉ édition », a indiqué son président, Norbert Kassa.

En mai et juin 2025, plusieurs dons avaient déjà été remis à divers bénéficiaires de la commune. Le directeur départemental de la Santé et le représentant du Préfet du Mono ont également exprimé leur gratitude envers les différents partenaires, tout en invitant le Bureau Exécutif Fédéral de l’Association Nonvitcha à poursuivre dans cette dynamique pour le développement de Grand- Popo.

En conjuguant leurs efforts avec ceux de l’Association Nonvitcha et d’autres partenaires, Ecobank et les acteurs locaux démontrent qu’un engagement concret et ciblé peut améliorer de manière tangible la qualité de vie des populations.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos de la cérémonie

Des Zémidjans avec le personnel de Ecobank
Remise symbolique de casque aux Zémidjans
Norbert Kassa, président du Bureau exécutif fédéral de l’Association Nonvitcha
14 août 2025 par Akpédjé Ayosso




