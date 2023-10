Ecobank offre 2500 moustiquaires aux écoliers et femmes enceintes

En collaboration avec le Ministère de la santé à travers le Programme national de lutte contre le paludisme et Speak Up Africa, Ecobank-Bénin a organisé, le vendredi 29 septembre 2023, une opération de distribution de moustiquaires dans la cité lacustre de Ganvié, commune de Sô-Ava. L’objectif est d’encourager le secteur privé à rejoindre la lutte contre cette maladie évitable et traitable mais qui continue de tuer. La cérémonie a été rehaussée par la présence effective du Représentant par intérim de l’Oms au Benin Dr Jean Kouamé Konan.

Cette opération entre dans le cadre de l’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent » en vue d’éliminer d’ici à 2030 le paludisme du Bénin. Ainsi, les bras chargés de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action, Ecobank Bénin, appuyé par ses partenaires, tous engagés dans la lutte contre le paludisme, a distribué gratuitement 2500 moustiquaires aux apprenants des écoles primaires publiques de Ganvié 1et 2, et aux femmes enceintes et mères d’enfants de moins de cinq (5) ans usagères du centre de santé de Ganvié et du marché flottant du village. En effet, selon le rapport mondial 2022 de l’OMS, le nombre de décès liés au paludisme en 2021 est estimé à 619 000. En Afrique, les enfants de moins de cinq ans représentent 80% des cas. Au Bénin, en 2021, 2 656 855 personnes ont contracté le paludisme, ce qui a entrainé 1914 cas de décès dans la même année. L’incidence de la maladie est de 21,2% dans la population générale avec une accentuation auprès des enfants de moins de 5 ans à 42,6% (19,5% de garçons et 22,8% de filles). Alors, pour lutter efficacement contre ce fléau qui tue les enfants et femmes enceintes, Ecobank appelle « Par ce don symbolique, les entreprises du secteur privé à s’impliquer dans la lutte en rejoignant l’initiative Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent. Grace à cette initiative lancée en 2020 par le groupe Ecobank en collaboration avec le Partenariat RBM et Speak Up Africa pour en finir avec le paludisme les contributions en nature et financière des entreprises engagées dans les 5 pays d’intervention (Bénin, au Burkina, au Ghana, au Sénégal et en Ouganda) s’élèvent à ce jour à 1,62 millions de dollars. Dans son intervention à l’occasion de la tournée de distribution, Chantal Accrombessy, responsable à Ecobank Bénin a indiqué que « L’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent » soutient les communautés à risque de paludisme à travers le continent en plaidant pour une volonté politique plus forte, un financement accru et des stratégies d’élimination du paludisme plus ciblées. « Notre souhait en tant qu’entreprise panafricaine soucieuse du bien-être de nos communautés est de participer aux efforts mis en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) et nous espérons par cette action encourager les entreprises du secteur privé à rejoindre l’initiative Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent et s’allier ainsi à nos côtés pour combattre cette menace commune qu’est le paludisme » a-t-elle informé. A la suite de la responsable de banque privée Ecobank Bénin, le Représentant par intérim de l’Oms au Bénin a salué ce geste salvateur des entreprises. A l’en croire, cette action rentre dans la responsabilité sociale des entreprises. « C’est un très bon partenariat avec le secteur privé pour leur engagement dans le secteur social mais surtout la santé et je félicite le Maire et ses administrés. Je félicite également l’honorable Aké Natondé pour tout ce qu’il fait aux côtés de ces entreprises. L’Oms, en tant que leader de la santé, est très heureuse de cette initiative. A côté des moustiquaires, il y a d’autres initiatives, qui viennent derrière, appelées vaccin contre le palu. Lorsque cette vaccination va arriver, ces populations qui vivent dans les villages lacustres doivent être les premières cibles. » a étayé Dr Jean Kouamé Konan. L’honorable Aké Natondé, champion de la lutte contre le paludisme a également salué cette action qui pour lui est plein de sens. « Cet acte qui vient d’être posé à Ganvié est un acte symbolique mais digne de sens. Il contribue à l’objectif Zéro palu d’ici 2030.C’est pour cela que nous sommes là pour accompagner l’initiative comme d’habitude. », a-t-il dit avant d’exhorter les autorités communales à veiller au bon usage des moustiquaires par les bénéficiaires afin d’encourager davantage ces genres d’initiatives pour bouter définitivement ce fléau de leur commune. Mieux, la moustiquaire imprégnée reste l’un des moyens les plus efficace pour la prévention contre le paludisme, elle est sûre pour les humains, y compris pour les enfants et les femmes enceintes et offre une protection constante diminuant ainsi le risque de transmission de maladies. Le maire de la commune de Sô-ava en est conscient et loue, pour sa part, cette synergie d’action entre acteurs du secteur public et privé en faveur de la santé des communautés. Au nom des bénéficiaires et en son nom propre, André Oussou Togbè a exprimé sa gratitude au donateur. « Vous venez de nous donner un outil qui va nous protéger contre le paludisme qui est à la base de toutes les maladies à Sô-Ava. Nous vous disons un sincère merci pour ce grand geste. Nous sommes convaincus que l’utilisation efficace de ces moustiquaires, dans un environnement sain, contribuera à la réduction du taux de décès des enfants de moins de cinq (05) ans, des filles mères et femmes enceintes dans notre localité » a déclaré le maire. L’activité a mobilisé des parlementaires, des élus communaux et locaux, des autorités sanitaires, des Ptfs, des chefs d’entreprises et des représentants de la société civile.

J.M.

2 octobre 2023 par