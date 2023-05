Ecobank dote Grand Popo d’équipements médicaux et sportifs

Ecobank Bénin a doté samedi 20 mai 2023, plusieurs hôpitaux de la commune de Grand-Popo de matériels de santé. Outre l’appui aux formations sanitaires de cette commune du département du Mono, des ballons et des maillots ont été également offerts aux jeunes. De quoi permettre aux différentes couches de la communauté de célébrer dans la ferveur, la 102e édition de "Nonvitcha", fête identitaire des communautés Xwla et Pédah.

Des équipements sanitaires au profit de plusieurs hôpitaux de la commune de Grand-Popo. Les centres de santé des arrondissements de Adjaha, Avlo, Djanglanmey et de Sazoué ont été équipés chacun, d’une table d’accouchement moderne ce samedi 20 mai 2023. Ceci, grâce à Ecobank Bénin, soucieuse du mieux être des populations. En plus des tables d’accouchement, le centre communal de santé a été doté d’un concentrateur d’oxygène de 10 litres. La banque dans son geste de solidarité n’a pas oublié la jeunesse de Grand-Popo. 04 jeux de maillots de 18 pièces chacun, 10 ballons et 100 chasubles leur ont été offerts dans le cadre des festivités de Nonvitcha qui riment avec activités culturelles et sportives.

Joie et satisfaction des bénéficiaires

Benjamin Koulétio, Chef de l’arrondissement (CA) de Grand-Popo, au nom des CA et du maire empêché, a exprimé ses remerciements à Ecobank. Tout en promettant un bel usage des équipements reçus, l’élu local a souhaité que Ecobank dans l’avenir, pense aux autres arrondissements.

Comme lui, Flora Hègbè, sage-femme au centre de santé de Avlo, représentant le personnel de santé, et le Premier Vice-président de l’association Nonvitcha, Germain Hounkponou ont témoigné leur gratitude au donateur. Monsieur HOUNKPONOU a exposé les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées lorsqu’elles vont accoucher. A l’en croire, la femme enceinte doit parfois parcourir de longues distances ou braver parfois un environnement difficile pour se rendre au centre de santé. Fier du don à eux offert, il a souhaité que Ecobank renforce ses actions au profit des populations.

Ecobank toujours aux côtés de l’association Nonvitcha

« Soyez les bienvenus. Ici, c’est chez vous », c’est par ces termes que le Président de l’association Nonvitcha a accueilli la délégation d’Ecobank Bénin conduite par son Directeur Général Lazare Noulekou. Ecobank selon Norbert Kassa, n’est pas à sa première action à Grand-Popo. Il a rappelé à l’occasion, une action de la banque au profit des populations du village de Gninhountinmey lors des festivités marquant le centenaire de Nonvitcha. Pour le Président, il n’est plus normal que les femmes accouchent sur des "lits de fortune". L’institution financière en dotant les centres de santé de tables d’accouchement, améliore sensiblement les conditions de prise en charge de la mère et de l’enfant.

A en croire Norbert Kassa, le don offert s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions de Nonvitcha adopté par le conseil fédéral pour la période 2016-2020. Un Plan d’actions par lequel les populations ont exprimé leur ambition de toujours célébrer la fête identitaire avec « un programme social minimal de Ecobank ». A Ecobank, ce n’est pas que la santé, a-t-il poursuivi saluant le geste à l’endroit de la jeunesse.

Pour le Directeur Général de Ecobank, le don offert aux populations de Grand-Popo est « un acte symbolique qui a coûté plus de 4,5 millions de francs CFA ». Il s’inscrit selon lui, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise, réalisée grâce à la Fondation. « Ces actes sont des actes que nous posons un peu partout sur l’ensemble du territoire national de manière à accompagner les populations déshéritées » a souligné Lazare Noulekou rassurant de la collaboration avec Nonvitcha pour les prochaines éditions. Souhaitant par anticipation les vœux d’une bonne fête de Nonvitcha aux populations Xwla et Pédah, il a rassuré de la présence de la banque qu’il dirige pour la suite des manifestations à travers les actions de communication ; de quoi partager la vision et les objectifs du groupe aux populations de Grand-Popo et des environs.

"Ensemble, agissons pour le resserrement des liens de fraternité pour la promotion culturelle, et le développement communautaire", c’est le thème retenu pour la 102e édition de Nonvitcha. Les cérémonies officielles auront lieu samedi 27 mai prochain.

Quelques images de la cérémonie de remise de don

