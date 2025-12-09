Ecobank aux côtés des entrepreneurs qui façonnent l’avenir du continent

1 000 candidats. 16 talents retenus. Une audience mondiale. Une nouvelle génération d’entrepreneurs réinvente l’Afrique, et Ecobank sera à leurs côtés.

Premier groupe bancaire panafricain présent dans 34 pays, Ecobank s’associe à Les Nouveaux Boss, la nouvelle émission de TV5 Monde dédiée aux entrepreneurs africains qui créent, innovent et façonnent l’avenir du continent.

Ce partenariat réaffirme l’ambition d’Ecobank : soutenir l’émergence d’une économie africaine portée par des entrepreneurs audacieux. Pensée comme un véritable tremplin, l’émission offrira une visibilité mondiale à 16 talents, sélectionnés parmi plus de 1 000 candidats et qui seront accompagnés par quatre mentors de renom. Elle sera diffusée chaque vendredi soir, en prime time, dans plus de 200 pays, à partir du 5 décembre.

40 ans au service de l’innovation et l’audace africaine

Depuis quatre décennies, Ecobank fait de l’entrepreneuriat l’un des piliers de sa stratégie. Le Groupe a développé des programmes structurants pour soutenir la création d’entreprises, contribuer à leur croissance et favoriser l’innovation afin de bâtir un écosystème entrepreneurial africain solide, inclusif et compétitif à l’échelle mondiale.

Pour y parvenir, Ecobank déploie des solutions sur-mesure qui accélèrent la croissance des PME et renforcent leur impact économique. Concrètement, le Groupe facilite l’accès aux crédits, permet de réaliser des paiements transfrontaliers en temps réel et propose des outils digitaux pour digitaliser leurs opérations. La banque connecte également les PME aux chaînes d’approvisionnement régionales et leur offre un accompagnement ciblé, de la formation financière à l’intégration des solutions de paiement, afin de soutenir leur expansion et renforcer leur compétitivité.

Le Groupe déploie par ailleurs des initiatives majeures telles qu’Ellever, un programme facilitant l’accès au financement des femmes entrepreneuses (ayant déjà accompagné plus de 16 000 entreprises dirigées par des femmes) ou encore l’Ecobank Academy, le plus vaste centre de formation bancaire du continent, qui propose des formations en matière de finance, digital ou encore management.

Une alliance pour faire rayonner les talents de demain

Lors des épisodes 5 et 6, Korédé Odjo-Bella, directrice de la banque des particuliers chez Ecobank Côte d’Ivoire, animera une masterclass consacrée à l’art de convaincre — être clair et impactant — tout en partageant ses fondamentaux d’une relation client réussie.

Ghislaine Samaké, directrice générale d’Ecobank Guinée-Bissau, délivrera quant à elle un message inspirant aux dix finalistes et à l’ensemble de la jeunesse africaine. Elle rappellera notamment le rôle essentiel des entrepreneurs, et notamment des femmes, dans la transformation du continent.

« Nous croyons profondément au futur de l’Afrique. Un futur qui se construit entre les mains de sa jeunesse et de ses entrepreneurs. Notre rôle, chez Ecobank, est de leur donner les outils, l’accompagnement et les opportunités pour transformer leurs idées en entreprises solides, en emplois et en impact durable pour leurs communautés.”, explique Jeremy Awori, Directeur général d’Ecobank. “C’est cela notre mission : propulser la réussite de ceux qui font avancer l’Afrique”, poursuit-il.

À travers les projets présentés à chaque épisode, se dessine une Afrique qui innove, qui repense l’agriculture, modernise les services, accélère la digitalisation et réinvente les modèles économiques. Une vision parfaitement alignée avec la mission d’Ecobank d’identifier, accompagner et propulser les talents africains.

