Ecobank Bénin renforce la proximité avec ses clients grâce à ses solutions digitales

Ecobank Bénin a organisé ce jeudi 9 octobre, à l’hôtel Azalai de Cotonou, un Forum clients à l’occasion de l’édition 2025 de la Semaine du Service Client. La banque panafricaine a présenté ses solutions digitales à ses clients des segments Corporate, Commercial et Consumer, ainsi que des partenaires institutionnels.

Avec pour ambition de rendre les services bancaires davantage inclusifs et accessibles, Ecobank Bénin ne cesse de proposer des solutions digitales innovantes et adaptées aux besoins de ses clients. Un forum clients organisé dans le cadre de l’édition 2025 de la Semaine du service Client, a permis de mieux connaitre les principales solutions digitales de Ecobank telles que : OmniLite, OmniPlus, Ecobank Online et l’application mobile de Ecobank qui intègre le tout récent service PI-SPI (Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané) lancé par la BCEAO. Selon Lydvine KPENOU, Directrice de la Trésorerie chez Ecobank Bénin, qui s’exprimait au nom du Directeur général Lazare NOULEKOU, « ce forum est bien plus qu’un simple événement ». « Il vous offre l’occasion de partager vos idées, vos expériences et vos questions, qui orientent nos décisions et nourrissent notre engagement à toujours mieux vous servir », a déclaré la représentante du directeur général.

A travers ce forum, Ecobank renforce son engagement à écouter les besoins de ses clients et à améliorer constamment ses services. « Vous êtes des milliers de clients à nous faire confiance chaque jour. (..) Merci de votre confiance, et merci de faire partie de l’aventure Ecobank », a affirmé Lydvine KPENOU.

Une offre digitale complète et inclusive

Les solutions digitales de Ecobank répondent aux besoins des PME, des grandes entreprises et des particuliers. A travers la présentation faite par Seydou CISSE, Product Manager chez Ecobank, on note que OmniLite est une plateforme de banque en ligne sécurisée, destinée aux Petites et Moyennes Entreprises (PME). Elle permet l’initiation de paiements (compte à compte, virements UEMOA et internationaux), le paiement de la douane (GUCE/BFE), de factures SBEE, ou encore le rechargement de cartes prépayées. Conçue pour les grandes entreprises et institutions internationales, OmniPlus offre une solution complète et personnalisable pour la gestion des paiements, le rechargement Mobile Money, les demandes de chèques certifiés, etc.

Ecobank Online & l’Application Ecobank Mobile

Pour répondre aux exigences du marché, Ecobank avait lancé depuis 2007, sa plateforme de banque en ligne dont la version la plus récente est dénommée Ecobank Online. Selon Wilfrang Kitihoun, Chef de Division Digital Sales & Agency Banking, Ecobank Online permet aux particuliers de gérer leurs finances en ligne, depuis un ordinateur, une tablette, ou une Smartphone avec la même simplicité, qu’ils soient de la diaspora africaine ou résidents, quelques soient leurs domaines d’activité ou leurs segments de clientèle.

Ecobank facilite davantage la vie à ses clients et lance en 2017 l’application ‘’Ecobank Mobile’’, qui offre plus de flexibilité et d’accessibilité pour effectuer des opérations bancaires à tout moment, depuis un téléphone portable.

Pour les clients sans accès à internet ou Smartphone, Ecobank a mis en place le code USSD *826#. Ce canal permet la consultation de solde, les transferts d’argent et le paiement de factures.

Une innovation majeure : PI-SPI

La Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI‐SPI) est la nouveauté majeure en matière de paiements instantanés interopérables dans l’UEMOA. Ecobank fait partie des cinq premiers établissements bancaires autorisés au Bénin à fournir ce service. Accessible via l’application Ecobank Mobile, la PI‐SPI permet les transferts instantanés entre comptes bancaires et non bancaires, et entre différents types de services financiers. Il vise à stimuler l’inclusion financière, réduire les coûts de transaction et favoriser l’intégration régionale.

Un forum d’échanges constructifs

Ce Forum a permis aux clients des segments Corporate, Commercial et Consumer de partager leurs attentes, suggestions et retours d’expérience dans une ambiance conviviale. « Nous utilisons quotidiennement les produits digitaux de Ecobank. Nous nous sentons vraiment à l’aise parce que nous gagnons en rapidité, simplicité et efficacité », a confié Djamila BOLY, représentante d’une entreprise cliente de Ecobank Bénin.

Satisfaite des échanges, la Directrice de l’Experience Client à Ecobank Bénin, Léa DO REGO a salué la participation des clients aux échanges. « Nous repartons avec des réflexions stimulantes et surtout la conviction que nous allons continuer à innover pour toujours mieux répondre à vos attentes », a-t-elle conclu.

Akpédjé AYOSSO

Des clients honorés

L’édition 2025 du Forum Clients de Ecobank revêt une dimension toute particulière. Elle s’inscrit dans une année de célébration marquée par une double étape majeure : 40 ans du Groupe Ecobank et 35 ans de présence au Bénin, au service du développement économique national. À la faveur de cette célébration, une quinzaine de clients fêtant leur anniversaire ce 9 octobre ont été honorés. La Banque leur a offert des présents symboliques, en témoignage de sa reconnaissance pour leur fidélité et leur confiance. Ce geste, à la fois simple et fort, incarne la dimension humaine qui guide l’action de Ecobank.

