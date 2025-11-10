Ecobank Bénin finance la construction d’un Centre numérique au CAEIS

10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le Président de la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et de son Conseil d'Administration, Dr George Agyekum Donkor, a plaidé en faveur de
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025, la Police Républicaine a saisi près de 100 kilogrammes de produits pharmaceutiques contrefaits à Adjarra.
Les
Les (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Colistière du ministre d'État Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026, la vice-présidente Mariam Chabi Talata a fait la visite médicale ce lundi à la Cour
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de neutraliser des bandes spécialisées dans le vol de motos à Bassila dans le département de la Donga.
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le commissariat de l'arrondissement de Bassila dans le département de la Donga a démantelé, dans la semaine écoulée, un réseau de vol de bœufs.
17 bœufs volés à Wannou
17 bœufs volés à Wannou (…) Lire la suite
10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
01 civil, 08 policiers et 07 douaniers, sont jugés par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour sortie frauduleuse de camions