Ecobank Bénin et Celtiis connectent banque et mobile money

‎« Push & Pull », le service qui offre aux clients la possibilité de transférer de l’argent de leur compte Ecobank vers leur wallet Celtiis Cash (Push) et inversement (Pull), a été officiellement lancé jeudi 26 février 2026 au siège d’Ecobank à Cotonou.‎

Après plusieurs mois d’opérationnalisation, Ecobank Bénin et le réseau de télécommunications Celtiis ont officialisé leur partenariat à travers le lancement du service Push & Pull, une solution permettant de transférer instantanément des fonds entre un portefeuille Celtiis Cash et un compte bancaire Ecobank, dans les deux sens. La cérémonie s’est déroulée au siège d’Ecobank Bénin, en présence des directeurs, membres des comités de direction et du personnel des deux institutions.

C’est « une étape majeure dans la transformation digitale et les services financiers au Bénin », selon Amadou Racine Diouf, Directeur financier de la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN).

« Le partenariat que nous célébrons entre Celtiis et Ecobank Bénin s’inscrit dans une vision commune et ambitieuse : simplifier la vie de nos clients, accélérer l’inclusion financière et renforcer l’interopérabilité entre le système bancaire et le mobile money », a-t-il déclaré.

Le service Push & Pull permet, selon Amadou Racine Diouf, de transférer instantanément de l’argent d’un compte Ecobank vers un wallet Celtiis Cash (Push), d’envoyer des fonds du wallet vers le compte bancaire (Pull), de consulter son solde bancaire, le tout 24h/24, de manière sécurisée.

« Nous supprimons ainsi les barrières entre le compte bancaire et le compte mobile money en connectant harmonieusement deux écosystèmes qui opéraient auparavant de manière indépendante », a précisé le Directeur financier de la SBIN.

Selon lui, le service constitue « une réponse concrète et structurelle » à l’enjeu de l’inclusion financière, en rapprochant les services bancaires du quotidien des citoyens, notamment les salariés, commerçants, entrepreneurs et familles.

Une dynamique régionale portée par l’interopérabilité

Le Directeur général de Ecobank Bénin, Lazare Noulekou, a replacé l’initiative dans un contexte régional marqué par la montée en puissance des transactions électroniques. « Nous vivons une transformation profonde du paysage financier. Le service financier doit désormais être interconnecté et accessible en permanence », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que les flux entre banques et plateformes mobiles dans l’espace UEMOA ont atteint plus de 200 milliards de dollars en 2023, illustrant la progression constante de l’interopérabilité financière en Afrique de l’Ouest.

Le Dg Ecobank Bénin a également évoqué le déploiement du système PI-SPI dans l’espace UEMOA sous l’impulsion de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), qui favorise les règlements instantanés et réduit les frictions entre acteurs financiers.

Au 31 janvier 2026, Ecobank Bénin revendique :1 591 abonnés déjà activés au service avant son lancement officiel ; 925 566 clients dans son écosystème bancaire ; une position de leader sur le produit PI-SPI avec 93 millions de transactions enregistrées.

« Push & Pull représente une étape structurelle vers un système financier où la rapidité et l’interconnexion définissent la compétitivité », a précisé Lazare Noulekou.

Un service accessible à tous les détenteurs de numéro mobile au Bénin

L’un des atouts majeurs du service réside dans son accessibilité. Il n’est pas nécessaire de disposer d’un numéro Celtiis pour ouvrir un compte Celtiis Cash. Selon les responsables marketing de Celtiis, tout utilisateur au Bénin peut créer son compte : en téléchargeant l’application Celtiis Cash sur Play Store ou App Store, via le code USSD *889#, ou auprès d’une agence ou d’un distributeur agréé.

Waa, une « super application » intégrant plusieurs services du quotidien, permet également d’accéder au mobile money et aux fonctionnalités associées.

Pour Wilfrang Kitihoun, chef division Digital Sales & Agency, la solution offre « agilité et sécurité », tout en contribuant à réduire la manipulation de cash.

« C’est simple, sécurisé et cela limite les risques liés au transport d’espèces. Le client peut gérer ses transactions où qu’il se trouve », a-t-il expliqué.

Au-delà de l’innovation technique, les deux partenaires affichent une ambition commune : encourager la traçabilité des transactions, réduire l’usage du cash et promouvoir une économie plus formelle.

« Aujourd’hui, nous ne lançons pas simplement une fonctionnalité technique, nous lançons une nouvelle manière de gérer son argent : plus simple, plus rapide, plus sécurisée et plus inclusive », a indiqué Amadou Racine Diouf.

Avec ce partenariat, Ecobank Bénin et Celtiis entendent consolider la jonction entre le monde bancaire et celui des télécommunications, dans un pays engagé dans une dynamique de modernisation économique et de digitalisation des services financiers.

M. M.

