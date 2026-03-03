mardi, 3 mars 2026 -

1623 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Finance digitale

Ecobank Bénin et Celtiis connectent banque et mobile money

(Le service Push & Pull officiellement lancé)




« Push & Pull », le service qui offre aux clients la possibilité de transférer de l’argent de leur compte Ecobank vers leur wallet Celtiis Cash (Push) et inversement (Pull), a été officiellement lancé jeudi 26 février 2026 au siège d’Ecobank à Cotonou.‎

Après plusieurs mois d’opérationnalisation, Ecobank Bénin et le réseau de télécommunications Celtiis ont officialisé leur partenariat à travers le lancement du service Push & Pull, une solution permettant de transférer instantanément des fonds entre un portefeuille Celtiis Cash et un compte bancaire Ecobank, dans les deux sens. La cérémonie s’est déroulée au siège d’Ecobank Bénin, en présence des directeurs, membres des comités de direction et du personnel des deux institutions.

C’est « une étape majeure dans la transformation digitale et les services financiers au Bénin », selon Amadou Racine Diouf, Directeur financier de la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN).

« Le partenariat que nous célébrons entre Celtiis et Ecobank Bénin s’inscrit dans une vision commune et ambitieuse : simplifier la vie de nos clients, accélérer l’inclusion financière et renforcer l’interopérabilité entre le système bancaire et le mobile money », a-t-il déclaré.

Le service Push & Pull permet, selon Amadou Racine Diouf, de transférer instantanément de l’argent d’un compte Ecobank vers un wallet Celtiis Cash (Push), d’envoyer des fonds du wallet vers le compte bancaire (Pull), de consulter son solde bancaire, le tout 24h/24, de manière sécurisée.

« Nous supprimons ainsi les barrières entre le compte bancaire et le compte mobile money en connectant harmonieusement deux écosystèmes qui opéraient auparavant de manière indépendante », a précisé le Directeur financier de la SBIN.

Selon lui, le service constitue « une réponse concrète et structurelle » à l’enjeu de l’inclusion financière, en rapprochant les services bancaires du quotidien des citoyens, notamment les salariés, commerçants, entrepreneurs et familles.

Une dynamique régionale portée par l’interopérabilité

Le Directeur général de Ecobank Bénin, Lazare Noulekou, a replacé l’initiative dans un contexte régional marqué par la montée en puissance des transactions électroniques. « Nous vivons une transformation profonde du paysage financier. Le service financier doit désormais être interconnecté et accessible en permanence », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que les flux entre banques et plateformes mobiles dans l’espace UEMOA ont atteint plus de 200 milliards de dollars en 2023, illustrant la progression constante de l’interopérabilité financière en Afrique de l’Ouest.

Le Dg Ecobank Bénin a également évoqué le déploiement du système PI-SPI dans l’espace UEMOA sous l’impulsion de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), qui favorise les règlements instantanés et réduit les frictions entre acteurs financiers.

Au 31 janvier 2026, Ecobank Bénin revendique :1 591 abonnés déjà activés au service avant son lancement officiel ; 925 566 clients dans son écosystème bancaire ; une position de leader sur le produit PI-SPI avec 93 millions de transactions enregistrées.

« Push & Pull représente une étape structurelle vers un système financier où la rapidité et l’interconnexion définissent la compétitivité », a précisé Lazare Noulekou.

Un service accessible à tous les détenteurs de numéro mobile au Bénin

L’un des atouts majeurs du service réside dans son accessibilité. Il n’est pas nécessaire de disposer d’un numéro Celtiis pour ouvrir un compte Celtiis Cash. Selon les responsables marketing de Celtiis, tout utilisateur au Bénin peut créer son compte : en téléchargeant l’application Celtiis Cash sur Play Store ou App Store, via le code USSD *889#, ou auprès d’une agence ou d’un distributeur agréé.

Waa, une « super application » intégrant plusieurs services du quotidien, permet également d’accéder au mobile money et aux fonctionnalités associées.

Pour Wilfrang Kitihoun, chef division Digital Sales & Agency, la solution offre « agilité et sécurité », tout en contribuant à réduire la manipulation de cash.

« C’est simple, sécurisé et cela limite les risques liés au transport d’espèces. Le client peut gérer ses transactions où qu’il se trouve », a-t-il expliqué.

Au-delà de l’innovation technique, les deux partenaires affichent une ambition commune : encourager la traçabilité des transactions, réduire l’usage du cash et promouvoir une économie plus formelle.

« Aujourd’hui, nous ne lançons pas simplement une fonctionnalité technique, nous lançons une nouvelle manière de gérer son argent : plus simple, plus rapide, plus sécurisée et plus inclusive », a indiqué Amadou Racine Diouf.

Avec ce partenariat, Ecobank Bénin et Celtiis entendent consolider la jonction entre le monde bancaire et celui des télécommunications, dans un pays engagé dans une dynamique de modernisation économique et de digitalisation des services financiers.
M. M.

QUELQUES IMAGES DE LA CEREMONIE

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




La BAD investit 6,5 millions d’euros dans le fonds Saviu II


2 mars 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de (…)
Lire la suite

Le transfert d’argent entre Ecobank Bénin et Celtiis désormais (…)


28 février 2026 par Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
« Push & Pull », le service qui offre aux clients la possibilité de (…)
Lire la suite

« Nouveaux Horizons » ouvre le débat à travers les Ateliers de Wadagni


27 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans une dynamique de construction d’un citoyen béninois de type (…)
Lire la suite

Pari gagné pour la 3ème édition du FIIB


26 février 2026 par Ignace B. Fanou
Fin jeudi à Ouagadougou au Burkina Faso des travaux de la 3ème édition (…)
Lire la suite

La procédure pour bénéficier des exonérations douanières et de TVA


26 février 2026 par Marc Mensah
Au Bénin, les entreprises de l’artisanat et de l’industrie bénéficient, (…)
Lire la suite

50 ha pour la nouvelle zone économique spéciale au Port de Cotonou


26 février 2026 par Marc Mensah
Une nouvelle zone économique pour faire de Cotonou un « port de 4e (…)
Lire la suite

Un espace dynamique, inclusif et innovant


25 février 2026 par Ignace B. Fanou
C’est parti depuis mercredi 25 février 2026 pour la 3ème édition du (…)
Lire la suite

Un rebasage du PIB propulserait la RDC dans le top 5 des économies (…)


25 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La richesse produite par la RDC est très largement sous-estimée, le (…)
Lire la suite

Ce qui change pour la nomination du Haut-Commissaire


23 février 2026 par Marc Mensah
Une nouvelle loi, promulguée le 3 février 2026, vient modifier les (…)
Lire la suite

Ouidah toujours animée un mois après les Vodun Days


20 février 2026 par Marc Mensah
Un mois après les Vodun Days organisés du 8 au 10 janvier sur plusieurs (…)
Lire la suite

Les ambassadeurs de l’UE sur le chantier de l’hôtel Le Trône à Abomey


19 février 2026 par Marc Mensah
Jonas Hantan, ministre conseiller au Tourisme, à la Culture, aux Arts (…)
Lire la suite

La Team Don pour Row entre en action pour soutenir Wadagni–Talata


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À quelques semaines de la Présidentielle de 2026, une nouvelle force (…)
Lire la suite

URBANI TP exclue des marchés publics pour fraude


18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

La DGI dotée de nouveaux bureaux bientôt


18 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des Ministres a autorisé la contractualisation avec un (…)
Lire la suite

P&N Bénin condamnée à 9,2 millions F pour travaux impayés


17 février 2026 par Marc Mensah
La société P&N Bénin SA traîne une ardoise de 9.209.050 FCFA au (…)
Lire la suite

Les cinq (5) premières Banques au Bénin de 2022 à 2025


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au 31 décembre 2025, le total bilan de toutes les Banques agrées en (…)
Lire la suite

Les prix en léger repli en janvier 2026


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
En janvier 2026, le niveau général des prix à la consommation a (…)
Lire la suite

L’Afrique de l’Ouest francophone mieux classée que l’Amérique latine


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Selon le dernier rapport annuel publié par Transparency International, (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires