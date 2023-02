Ecobank Bénin, meilleure spécialiste en Valeur du Trésor du Bénin

L’agence UMOA-Titres a distingué la filiale Bénin du groupe ETI, meilleure spécialiste en Valeur du Trésor (SVT) du Bénin. C’était à l’occasion de 5e édition des Rencontres du Marché des Titres Publics (REMTP 2023) tenue du 24 au 26 janvier 2023 à Dakar au Sénégal.

Très honoré par cette distinction, le directeur général de Ecobank Bénin a exprimé sa gratitude à l’agence UMOA-Titres et au Trésor Public du Bénin. « Nous avons été honorés de recevoir ce trophée au nom de toute une équipe qui reste engagée et dévouée. Nous le dédions à toute notre clientèle aussi bien institutionnelle que celle de la banque des particuliers qui contribue à l’élargissement des investisseurs », a déclaré Lazare NOULEKOU. Evoquant les critères ayant contribué à cette distinction de la filiale Bénin du groupe ETI, il a cité la participation aux adjudications et la présence sur le marché secondaire. Le directeur général n’a pas occulté les aspects qualitatifs des relations de Ecobank Benin avec le Trésor Public. Toute chose qui témoigne selon lui, du travail acharné de l’institution financière, et de sa disponibilité à accompagner les Etats de l’UEMOA dans leur besoin de financement de l’économie et de développement.

Ecobank Bénin à travers cette distinction se dit reconnaissante envers tous les acteurs du marché des titres publics, notamment les souverains, le secteur bancaire national, les assurances, les SGI/ SGO, les institutions comme la BAD, le FMI, les agences de notations et tous ceux qui ont permis d’approfondir les réflexions autour de la dynamisation du marché secondaire des titres publics.

F. A. A.

1er février 2023 par ,