Echanges de tirs entre l’armée béninoise et des individus armés

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Bénin ont repoussé des individus armés à la base militaire de Gouandé, commune de Matéri aux premières heures de ce mardi 28 février 2023.

Des individus armés non encore identifiés ont attaqué entre 2h et 5h dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 février 2023 la base militaire de Gouandé à Matéri, une commune du département de l’Atacora.

Les tirs des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) béninoises ont repoussé les présumés terroristes.

Pour l’heure, aucune information officielle n’a été donnée sur l’attaque ni sur le bilan de la riposte de l’armée béninoise.

