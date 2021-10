ESM-BENIN présente dans toutes les villes

Depuis notre création en 2007, nous travaillons à l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) à réduire le taux de chômage des jeunes, et à créer de la richesse à travers une série de formations conformes aux normes en vigueur. Nos différentes formations (cours du jour et cours du soir) homologuées par l’Etat béninois et accréditées par le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES), hissent nos étudiants aux grades de Licence et de Master professionnels.

ESM-BENIN est un véritable ‘’Business school’’ créé pour propulser les jeunes vers un début de carrière prometteur, et à l’auto emploi. En dehors du siège basé à Cotonou en face du Stade de l’amitié général Mathieu Kérékou, plusieurs autres sites sont ouverts dans les grandes villes du Bénin.

A Lokossa, les étudiants des départements du Mono et du Couffo peuvent s’inscrire et bénéficier de nos offres de formation. Un autre site est créé à Bohicon au profit de la jeunesse du Zou et des Collines. Les étudiants de l’Ouémé et du Plateau quant à eux peuvent s’inscrire à Porto-Novo.

A l’intérieur du pays, un site est ouvert à Djougou pour accueillir les jeunes de la Donga et de l’Atacora. Ceux de l’Alibori et du Borgou peuvent bénéficier de nos formations à Parakou.

Dans l’Atlantique et le Littoral, en plus du siège à Kouhounou, ESM-BENIN a un site à Abomey-Calavi et un autre à Akpakpa.

L’Ecole Supérieure et de Management est ouverte aux jeunes titulaires du Bac, aux personnels des entreprises publiques et privées, et aux personnes soucieuses de construire leur vie professionnelle à travers une formation orientée.

Comment s’inscrire à ESM-BENIN

Toute personne intéressée par nos offres de formation est priée de constituer un dossier contenant les pièces ci-après :

• Une fiche d’inscription à retirer au secrétariat des différents sites ;

• Une copie légalisée du diplôme ou de l’attestation ou du relevé de notes du BAC ;

• Une copie légalisée du dernier diplôme ou de l’attestation ;

• Un acte de naissance sécurisé ;

• Deux photos d’identité récentes ;

• Les contacts et adresse des parents ou tuteurs.

Les sites et leurs contacts

SITES - CONTACTS

COTONOU (Siège) : (00229) 97 30 84 84

AKPAKPA. (00229) : 91 40 07 07

ABOMEY-CALAVI. ; (00229) 96 31 75 75

PORTO-NOVO. : (00229) 91 40 12 12

LOKOSSA : (00229) 91 40 09 09

BOHICON :(00229) 91 40 10 10

DJOUGOU : (00229) 91 39 05 05

PARAKOU : (00229) 91 39 04 04

Sur ces différents sites, ESM-BENIN offre une gamme variée de formations dans les filières telles que :

➢ Marketing Communication et Commerce (MCC),

➢ Banque Finance et Assurance (BFA),

➢ Finance Comptabilité et Audit (FCA),

➢ Management des Ressources Humaines (MRH),

➢ Entrepreneuriat et Gestion des Projets (EGP),

➢ Transport et Logistique (TL),

➢ Gestion des Médias (GM),

➢ Hôtellerie Tourisme et Restauration (HTR),

➢ Systèmes Informatiques et Logiciels (SIL),

➢ Assistant de Direction (AD).

Afin de garantir la réussite aux étudiants dans ces différentes filières et à faire d’eux des leaders, ESM-BENIN a créé des conditions particulières à leur formation et dispose de nombreux atouts.

Nos particularités

L’Ecole Supérieure de Management est un label d’excellence et de professionnalisation. Les étudiants inscrits dans notre université bénéficient d’un accompagnement psychologique. Des séminaires d’orientation et de partage d’expériences sont également organisés à leur intention avec des experts et des hommes d’affaires.

L’apprentissage du chinois, le permis de conduire catégorie B, l’informatique appliquée, les activités culturelles et sportives, et les formations à la carte sont entre autres, des particularités qui distinguent ESM de toutes les autres universités présentes au Bénin.

En vue d’adapter la théorie à la pratique, nous disposons pour nos étudiants, d’une salle Multi Média équipée de plus de 100 ordinateurs avec des logiciels spécifiques à chaque filière (SAGE SAARI, PERFECTO par exemples) ; et d’une bibliothèque numérique de plus de dix mille (10.000) ouvrages.

A travers le partenariat Ecole-Entreprise, nous assurons l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

L’année académique 2021-2022 a déjà démarré avec les étudiants en 2ème année de Licence. Les autres étudiants effectuent très prochainement leur rentrée suivant le programme suivant :

Programme de la rentrée académique 2021-2022

Licence 1 : Lundi 18 Octobre 2021

Licence 2 : Lundi 4 Octobre 2021

Licence 3 : Lundi 11 Octobre 2021

Master 1 : Mardi 16 Novembre 2021

Master 2 : Mardi 16 Novembre 2021

ESM-BENIN, le chemin vers l’emploi !

