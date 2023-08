ESM-BENIN forme des diplômés en Administration Générale

L’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) propose depuis la rentrée académique 2022-2023, de nouvelles filières de formation à la population béninoise. Les jeunes bacheliers désireux de se faire former en Administration Générale peuvent s’inscrire dans la prestigieuse université et obtenir leurs diplômes de Licence ou de Master.

Dans son engagement à former des cadres compétents et professionnels pour les administrations du Bénin, de la sous-région, et du monde, l’Ecole Supérieure de Management a ouvert au cours de l’année académique 2022-2023, 06 nouvelles filières de formation. L’Administration Générale avec les options Administration Générale et Territoriale (AGT), Administration du Travail et de la Sécurité Sociale (ATSS), et Diplomatie et Relations Internationales (DRI) est ouverte pour le bonheur de jeunes bacheliers portés par l’ambition de devenir administrateur. ESM-BENIN leur accorde désormais la possibilité d’obtenir leur Licence ou leur Master dans cette spécialité en cours du jour, et cours du soir.

Un jeune qui finit sa formation en Administration Générale, peut occuper les principales fonctions administratives dans les ministères et au sein des collectivités territoriales (Secrétaire général de ministères, Inspecteur/Contrôleur du travail, Préfets, Secrétaires exécutifs de mairies, etc). Ceux qui optent pour la Diplomatie et les Relations Internationales peuvent travailler dans les ambassades et consuls honoraires, et dans plusieurs autres organisations.

En dehors de l’Administration Générale, les filières Génie Civil, Eau et Assainissement ; Administration des Finances ; les Sciences Juridiques ; les Sciences Politiques ; et les Sciences Economiques et de Gestion sont ouvertes à ESM-BENIN. Les inscriptions pour la rentrée académique 2023-2024 ont déjà démarré sur tous les sites répartis sur le territoire national (Abomey-Calavi, Akpakpa, Porto-Novo, Bohicon, Lokossa, Djougou, Parakou, et au siège en face du Stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou).

L’école organise pour les mois d’août et de septembre, des séances d’orientation au profit des nouveaux bacheliers. L’objectif étant de les aider à opter pour un choix responsable de filière de formation, et par ricochet, réussir leur insertion professionnelle.

ESM-BENIN est une université de référence créée pour propulser les jeunes diplômés vers un début de carrière prometteur et à l’auto-emploi. Elle dispose de nombreux atouts qui facilitent l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

