ESM-BENIN édifie les étudiants sur la problématique de l’emploi

L’Ecole Supérieure de Management a organisé vendredi 14 avril 2023 sur le site de Porto-Novo, un séminaire spécialisé sur l’employabilité. La rencontre d’échanges entre apprenants, responsables administratifs, et divers communicateurs, a été l’occasion pour les étudiants, d’être édifiés sur les problématiques liées à l’emploi, et à mieux se préparer pour leur insertion professionnelle.

Pas question pour un étudiant de rester à la maison après sa formation. ESM-BENIN depuis sa création œuvre pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. La problématique était au cœur d’un séminaire spécialisé vendredi 14 avril dernier sur le site de Porto-Novo. « Formation, travail et emploi : Quels atouts pour un jeune diplômé ? », c’est le thème retenu pour les échanges entre étudiants, responsables administratifs, et divers communicateurs.

Le promoteur, Isidore HOUNHUEDO a réitéré au cours de ce séminaire spécialisé, l’ambition de la prestigieuse université depuis sa création, à « faire évoluer une vision importante ; […] celle de l’employabilité des jeunes diplômés ». « En réalité, on ne prend pas les diplômes pour rester à la maison, on ne prend pas les diplômes pour être toujours à la charge des parents. Lorsqu’on obtient son diplôme, on doit se battre pour s’insérer dans la vie active », a fait observer le promoteur de ESM-BENIN.

Jeun Eve ASSOGBA, l’une des communicatrices a exhorté pour sa part, les apprenants à ne pas rester seulement au niveau de la formation et de la maison. Dans 02 ou 03 ans, ils devraient avoir chacun, l’objectif « de libérer les parents, de les décharger », a-t-elle conseillé.

Les experts et acteurs professionnels présents à ce séminaire ont invité les étudiants à ne pas faire « du suivisme professionnel ». A ce niveau, un travail doit se faire, et les étudiants en élaborant leurs « projets professionnels », doivent avoir déjà réglé le problème du « bilan de la personnalité » par rapport aux éventuels postes qu’ils souhaitent ou ambitionnent occuper.

Dans la perspective de l’insertion professionnelle des jeunes, l’Ecole Supérieure de Management est l’une des rares universités au Bénin qui ait pu nouer des partenariats avec des entreprises. Ce qui permet de faciliter l’immersion des diplômés sur le marché de l’emploi.

