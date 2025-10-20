ERSUMA célèbre 32 ans de l’OHADA

L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), basée à Porto-Novo, a organisé vendredi 17 octobre 2025, trois événements majeurs : la célébration du 32e anniversaire de l’OHADA, la première Journée portes ouvertes de l’ERSUMA et la graduation de la première promotion des formations diplômantes en droit OHADA.

Autorités judiciaires, politiques, diplomatiques et universitaires, étaient aux côtés des responsables de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), lors de la remise de certificats à une vingtaine de diplômés de l’Ecole. Les lauréats sont formés dans des domaines tels que l’arbitrage, la gouvernance des entreprises, la procédure d’exécution.

Une cérémonie couplée à la célébration du 32e anniversaire de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

« L’ERSUMA est un pilier du dispositif OHADA. Nous formons des décideurs d’envergure, prêts à répondre aux enjeux du droit des affaires en Afrique », a déclaré le Professeur Karel Coffi DOGUÉ, Directeur Général de l’École.

De son côté, le Secrétaire Permanent de l’OHADA, Mayatta Ndiaye MBAYE, a indiqué que « l’ERSUMA rend le droit accessible, moderne, et adapté à nos réalités. Cette première promotion en est la preuve ».

La célébration a été rehaussée par la présence du président de l’Assemblée nationale, 9è législature, Louis Vlavonou.

M. M.

20 octobre 2025