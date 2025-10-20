lundi, 20 octobre 2025 -

820 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Droit des affaires en Afrique de l’Ouest

ERSUMA célèbre 32 ans de l’OHADA




L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), basée à Porto-Novo, a organisé vendredi 17 octobre 2025, trois événements majeurs : la célébration du 32e anniversaire de l’OHADA, la première Journée portes ouvertes de l’ERSUMA et la graduation de la première promotion des formations diplômantes en droit OHADA.

Autorités judiciaires, politiques, diplomatiques et universitaires, étaient aux côtés des responsables de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), lors de la remise de certificats à une vingtaine de diplômés de l’Ecole. Les lauréats sont formés dans des domaines tels que l’arbitrage, la gouvernance des entreprises, la procédure d’exécution.

Une cérémonie couplée à la célébration du 32e anniversaire de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

« L’ERSUMA est un pilier du dispositif OHADA. Nous formons des décideurs d’envergure, prêts à répondre aux enjeux du droit des affaires en Afrique », a déclaré le Professeur Karel Coffi DOGUÉ, Directeur Général de l’École.

De son côté, le Secrétaire Permanent de l’OHADA, Mayatta Ndiaye MBAYE, a indiqué que « l’ERSUMA rend le droit accessible, moderne, et adapté à nos réalités. Cette première promotion en est la preuve ».

La célébration a été rehaussée par la présence du président de l’Assemblée nationale, 9è législature, Louis Vlavonou.

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les Etats-Unis annoncent l’ouverture d’un consulat à Dakhla


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les États-Unis réitèrent leur reconnaissance à la souveraineté du Maroc (…)
Lire la suite

SM. le Roi lance les travaux d’un complexe industriel de “moteurs d’avions”


17 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc se repositionne dans l’industrie aéronautique. Sa (…)
Lire la suite

Le Maroc et la Russie envisagent d’approfondir leurs relations bilatérales


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des (…)
Lire la suite

Les problèmes logistiques pourraient coûter cher aux compagnies


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA), en (…)
Lire la suite

Moscou favorable au plan d’autonomie marocain pour le Sahara


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Russie est disposée à examiner le plan d’autonomie marocain à (…)
Lire la suite

Les Béninois en RCI invités à la neutralité


13 octobre 2025 par Marina Houénou
Dans un communiqué en date du dimanche 12 octobre 2025, le consulat (…)
Lire la suite

Signature d’accord d’exemption de visa entre le Bénin et Koweït


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
En visite officielle au Koweït, le ministre béninois des Affaires (…)
Lire la suite

Le Maroc soutient l’initiative américaine de cessez-le-feu à Gaza


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Maroc a exprimé son soutien à l’annonce du président américain, (…)
Lire la suite

BAD et PAM mobilisent 93 millions US$ contre la faim en Afrique


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Banque Africaine de Développement (BAD) et le Programme Alimentaire (…)
Lire la suite

L’IATA appelle à accélérer l’approvisionnement en crédits carbone CORSIA


2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA), conjointement (…)
Lire la suite

Des accords d’exemption de visa entre le Bénin et 6 pays


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a signé des accords d’exemption de visa avec six pays et (…)
Lire la suite

René de Roland reçoit le prix Indianapolis ce 27 septembre


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le zoo d’Indianapolis célébrera le 27 septembre 2025, le travail du Dr (…)
Lire la suite

Paraguay reconnaît la souveraineté du Marooc sur son Sahara


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Paraguay reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara et (…)
Lire la suite

Nouvelle étape dans le renforcement de la sécurité au Sahel


21 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Alliance des États du Sahel (AES) démontre que les États africains (…)
Lire la suite

SM le Roi inaugure des projets au Complexe portuaire de Casablanca


18 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
SM le Roi Mohammed VI a inauguré plusieurs projets d’envergure réalisés (…)
Lire la suite

Une quarantaine de pays soutiennent Rabat sur le dossier du Sahara


9 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Maroc a reçu, mardi 9 septembre à Genève, un soutien politique (…)
Lire la suite

Thomas Reynaert nommé vice-président principal, Affaires extérieures


7 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) annonce la (…)
Lire la suite

SM. le Roi Mohammed VI gracie 681 condamnés


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé sa Grâce à 681 condamnés à (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires