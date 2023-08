ERLING HAALAND DEVIENT AMBASSADEUR DE LA MARQUE MIDEA

Midea, l’un des principaux fabricants et leaders mondiaux d’appareils électroménagers, a annoncé aujourd’hui que le buteur de Manchester City, Erling Haaland, deviendrait son ambassadeur officiel.

L’annonce d’aujourd’hui est la plus récente expansion du partenariat fructueux entre Midea et Manchester City, qui a débuté en janvier 2020 et a été renouvelé en mai de cette année. À ce jour, le partenariat a permis de mobiliser des millions de partisans dans le monde entier grâce à des activités primées.

Pour souligner la nomination d’Erling en tant qu’ambassadeur officiel de la marque, Midea et Manchester City ont lancé aujourd’hui une campagne vidéo qui concrétise le slogan de la marque, « Faites comme chez vous », en montrant l’utilisation par Erling des produits Midea dans un environnement domestique paisible afin de trouver l’équilibre et la « puissance » nécessaires pour sa deuxième maison : l’Etihad Stadium.

Le chef de file de l’électroménager continuera à collaborer avec le triple vainqueur de City pour les saisons à venir, en reliant la base des supporters d’Erling aux clients de Midea et aux passionnés de football du monde entier, par le biais de diverses campagnes de contenu, ainsi que de cadeaux exclusifs et d’autres événements numériques.

Erling Haaland a déclaré : « Midea est un fier partenaire de Manchester City et j’ai adoré participer aux campagnes menées jusqu’à présent avec le club. J’ai remarqué le logo Midea dans l’Etihad Stadium et, après avoir pris connaissance de leur envergure et de leurs ambitions, je suis heureux de devenir aujourd’hui un ambassadeur mondial de la marque. La première vidéo que nous avons tournée il y a quelques semaines était vraiment amusante et j’ai hâte de travailler ensemble à l’avenir. »

Eric Wang, président du Groupe Midea Smart Home Business, a déclaré : « Erling Haaland est un nom connu de tous, un joueur que le monde entier regarde et dont on parle. Il est à la fois si humble et si performant et, à 23 ans, il a un tel potentiel qu’il peut encore se révéler, à l’image de notre marque Midea. Nous sommes ravis de donner le coup d’envoi de notre partenariat avec lui aujourd’hui. »

À propos de Midea et Groupe Midea

Midea est l’une des 10 marques au sein de Smart Home Business du Groupe Midea.

Fondé en 1968, Groupe Midea est une entreprise mondiale de haute technologie de premier plan, classée 278 sur la liste 2023 du Fortune Global 500, et l’une des plus grandes entreprises de fabrication d’appareils électroménagers au monde, dont les activités vont au-delà des appareils électroménagers intelligents. Au début de l’année 2021, l’entreprise a rationalisé ses unités principales en cinq piliers commerciaux à forte croissance afin d’ouvrir la voie à une nouvelle croissance future : maison intelligente, électromécanique, technologies du bâtiment, robotique et automatisation, de même qu’innovation numérique.

Toutes les entreprises du Groupe Midea s’efforcent de respecter un seul et même credo : la technologie à dimension humaine #HumanizingTechnology.

La marque Midea croit en la nécessité de fournir des solutions étonnamment conviviales en adoptant une approche centrée sur le consommateur et la solution aux défis. Nous nous surpassons pour l’avenir, nous explorons et inventons sans cesse pour répondre à la demande en constante évolution de nos consommateurs et leur permettre de faire comme chez eux.

Les 40 centres de production du Groupe Midea et ses quelque 166 000 employés répartis dans plus de 200 pays et régions ont généré un chiffre d’affaires annuel de plus de 51,39 milliards de dollars en 2022. Ses 31 centres d’innovation dans le monde et son engagement fort en matière de recherche et développement ont permis de délivrer plus de 80 000 brevets à ce jour.

