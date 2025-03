EPL ardente et Serie A : jetez votre dévolu sur les chocs de la semaine !

Comment réussir à parier ? Nous sommes sûrs que la large sélection et les meilleures cotes de 1xBet vous aideront à trouver la réponse à cette question. Les 8 et 9 mars, on aura droit à 3 matchs intrigants dans les meilleures ligues européennes - suivez les principes du jeu responsable et placez des paris gagnants via le lien !

Nottingham Forest - Manchester City, 8 mars

Au début de la saison, personne n’aurait cru qu’au printemps Nottingham se battrait pour une place dans le top 4 de l’EPL et devancerait Man City. Les Forestiers ont surpris tout le monde, mais ils ne sont pas au mieux de leur forme en ce moment. Début février, l’équipe d’Espírito Santo a anéanti Brighton sur le score de 7:0, mais n’a ensuite glané qu’un seul point en trois rencontres.

Manchester City a loupé la défense de sa couronne, mais les fans des Citizens seront consternés si l’équipe ne se bat pas pour le statut de dauphin. L’équipe de Josep Guardiola n’a pas réussi à s’imposer à l’extérieur cette saison. Mais il y a une bonne nouvelle : Jérémy Doku s’est remis de sa blessure et peut à lui seul finir des actions grâce à sa vitesse et à sa technique.

Cotes : V1 - 3.925, X - 3.925, V2 - 1.937

Manchester United - Arsenal, 9 mars

L’infirmerie d’Arsenal regorge de joueurs offensifs, ce qui s’est traduit par les deux derniers matches sans réalisations en EPL. Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli étant à l’infirmerie, Mikel Arteta se voit obligé d’utiliser le milieu de terrain Mikel Merino comme avant-centre.

Les Diables Rouges ont un autre problème : leur principal avant-centre, Rasmus Højlund, continue d’afficher un compteur vierge en EPL depuis trois mois déjà. Le Danois déplore le pire pourcentage de touches dans la surface adverse et de duels gagnés parmi tous les attaquants de la ligue.

Tombeur de Manchester United 2-0 au premier tour, Arsenal a donné une leçon de magie des coups francs. Ruben Amorim a pris sa revanche en FA Cup et tentera de contrarier une nouvelle fois les Londoniens.

Cotes : V1 - 5.04, X - 3.79, V2 - 1.774

Juventus - Atalanta, 9 mars

La Juventus a été raillée pendant la première moitié de la campagne actuelle en raison du grand nombre de matches nuls. Mais le Torino a remporté ses 5 derniers matches de Serie A et peut même prétendre au sacre. L’Atalanta occupait le sommet du classement à la fin de l’année dernière, mais les 6 unités perdues en deux derniers mois ont fait dégringoler l’équipe au troisième rang.

Cette saison, seule la Juventus n’a pas connu de défaites sur son terrain, alors que l’Atalanta est la meilleure formation à l’extérieur du championnat. Dans le même temps, le Torino est l’équipe qui a concédé le moins de buts et seul l’Inter a inscrit plus que la Déesse. La meute de Thiago Motta pourra-t-elle gagner et se rapprocher du wagon de tête ?

Cotes : V1 - 2.516, X - 3.33, V2 - 3.145

