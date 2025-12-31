ELECTIONS COMMUNALES ET MUNICIPALE DE 2026

Le Bloc Républicain pour des communes autonomes et efficaces dans la gestion des ressources.

Quatre ans après le lancement de la réforme de la décentralisation, le Bénin a posé les bases d’une gouvernance communale plus moderne et plus professionnelle.

Si les acquis sont réels, le Bloc Républicain estime qu’il est temps de franchir une nouvelle étape : celle de communes financièrement plus autonomes, plus performantes et davantage redevables envers les populations.

Pour y parvenir, le BLOC RÉPUBLICAIN place la mobilisation des ressources propres au cœur de son programme de mandature communale. Il propose la digitalisation intégrale de la fiscalité locale, l’interconnexion des systèmes Impôts-Trésor-Communes, la création de guichets uniques communaux de paiement et le renforcement des capacités des agents. Objectif : élargir l’assiette fiscale, sécuriser les recettes et restaurer la confiance des contribuables.

Sur la qualité de la dépense publique, le Bloc Républicain mise sur une gestion rigoureuse et transparente.

Des plans pluriannuels d’investissement et d’entretien, des comités budgétaires participatifs et la publication annuelle de rapports communaux de transparence permettront d’aligner les priorités sur les besoins réels et d’améliorer l’impact des investissements.

Le parti du cheval blanc cabré innove également en proposant une administration communale fondée sur la performance, avec des mécanismes d’incitation au mérite et un programme continu de renforcement des compétences.

Enfin, une gouvernance orientée vers les usagers, appuyée par des enquêtes de satisfaction et des cadres d’écoute citoyenne, fera de l’avis des populations un levier d’amélioration continue.

Avec ces propositions concrètes, le Bloc Républicain entend transformer chaque franc mobilisé en services visibles et utiles, et bâtir des communes plus responsables et plus proches des citoyens.

