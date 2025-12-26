vendredi, 26 décembre 2025 -

EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI : LA VISION DU BLOC RÉPUBLICAIN




Pour le Bloc Républicain, l’éducation est la porte d’entrée vers la formation, et la formation le tremplin vers l’emploi. Ce triptyque fondamental — Éducation → Formation → Emploi — constitue la clé de la transformation du capital humain en moteur durable de croissance. L’ambition du BR est claire : garantir à chaque jeune béninois une compétence utile et une insertion professionnelle digne.

Ces dernières années, des avancées significatives ont été réalisées, notamment le déploiement des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) pour réduire le déficit d’enseignants, le développement des infrastructures scolaires et des cantines, ainsi que la promotion de l’enseignement technique et professionnel. Toutefois, des défis majeurs persistent : la précarité des AME, l’inadéquation entre formation académique et besoins du marché, le chômage élevé des jeunes diplômés et la faible prise en compte des langues nationales, source d’échec scolaire précoce.

Au cours de la prochaine législature, le Bloc Républicain ambitionne d’être une majorité utile à l’Assemblée nationale afin de porter des réformes structurantes. Il s’agira notamment de sécuriser les enseignants par la professionnalisation progressive des AME, d’introduire la formation technique dès le secondaire, de valoriser les langues nationales, de promouvoir une loi Startup Act pour créer 10 000 startups et 50 000 emplois, de mobiliser 50 milliards FCFA pour les PME innovantes et d’injecter 20 milliards FCFA dans l’économie rurale via les cantines scolaires.

Le BR fait le choix de la compétence, de la responsabilité et de la proximité. Son objectif est clair : réduire le chômage des jeunes à moins de 5 % d’ici 2033 et bâtir une école qui donne un métier et un avenir.

Le 11 janvier 2026, faisons ensemble le choix d’une législature d’impact et de confiance.

Votez massivement Bloc Républicain.

Plus unis, plus forts pour construire le Bénin.

26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




