ECOBANK BÉNIN fait don de groupe électrogène à L’Université de Parakou

Ecobank Bénin, a fait don d’un groupe électrogène et d’un onduleur le lundi 14 août, à l’Université de Parakou. Cette action sociale de la banque panafricaine vise à améliorer de façon générale les conditions de travail et plus précisement celles de l’inscription des étudiants.

Le lot d’équipements reçu par l’Université de Parakou ce lundi 14 août 2023, est composé d’un groupe électrogène de 20 KVA et d’un onduleur d’une capacité de 15 KVA. Ce don vient consolider le partenariat existant entre les deux institutions depuis plus de vingt ans.

La remise officielle des équipements s’est déroulée dans la salle des Actes de l’Université de Parakou au cours d’une cérémonie fort simple. La signature de l’acte de donation a connu la présence du Recteur de l’Université, Professeur Bertrand SOGBOSSI BOCCO, des Vice-recteurs et une délégation de Ecobank Bénin conduite par le Directeur de la banque commerciale représentant le Directeur général.

La séance a été introduite par les mots de bienvenue de la Vice-rectrice en charge de la Coopération, Professeur Yvette ONIBON DOUBOGAN. Après son mot introductif, elle a profité de l’occasion pour exprimer sa joie pour ce don de matériels à l’Université de Parakou. Pour elle, ce don vient resserrer le lien de partenariat entre les deux institutions. ‹‹ Ecobank apparaît pour nous comme un partenaire de taille sur qui nous pouvons compter d’autant plus que aujourd’hui les universités doivent travailler à pouvoir se suffire elles-mêmes et donc le partenariat avec des partenaires privés est une démarche que l’équipe rectorale souhaite renforcer. ››, a-t-elle souligné.

Le représentant du Directeur Général de la banque donatrice a quant à lui, attiré l’attention des uns et des autres sur la mise en place des infrastructures favorisant les échanges entre les deux structures. ‹‹ Aujourd’hui, nous nous réjouissons d’avoir mis à votre disposition cher partenaire, des payements mobiles par le biais de notre application ecobank mobile, les étudiants ont la possibilité aujourd’hui de faire les payements via leurs téléphones Android sans pour autant se déplacer en agence. Nous avons également pensé aux étudiants ou parents d’étudiants qui n’ont pas des téléphones Android de procéder au payement des droits d’inscription en tapant le code : *826# ››, explique-t-il avant de préciser que : ‹‹ La meilleure façon pour nous de créer un courant permanent de partenariat, un relais de valeur intellectuelle continue est de vous offrir, un groupe électrogène ainsi qu’un onduleur afin de maintenir sans interruption le fonctionnement des activités au sein de cette université dont provient beaucoup de nos employés...››

Le Recteur de l’Université, M. SOGBOSSI BOCCO très ravi, a remercié les donateurs pour ces matériels qui sont importants pour améliorer les conditions d’inscription. ‹‹ Nous sommes très reconnaissants pour cette marque d’attention. Nous apprécions à sa juste valeur vos intentions. Ça va servir beaucoup au dispositif mis en place pour les inscriptions. En le faisant, vous nous aidez à rendre nos enfants heureux ››, fait-il savoir.

CCom./UP

17 août 2023 par