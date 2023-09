Du fitness avec African Parks à Cotonou

L’Organisation internationale non gouvernementale African Parks a mobilisé samedi 2 septembre 2023, un nombre important de sportifs pour une séance de fitness et de don de sang à la place des Amazones de Cotonou.

Du fitness avec African Parks. C’est l’une des activités organisées par l’Ong dans le cadre de l’initiative ‘’La Nuit des Parcs nationaux’’. Sous la pluie, les participants ont fait des activités physiques pendant près de deux heures sous la direction des coachs Abnor Ligan et Lionel Kinha. Ils ont aussi eu droit à une séance de fitness au rythme de musiques modernes et locales. « La pluie vient donner une autre connotation à cet événement. (...) Nous faisons le fitness pour la nature. Elle nous offre les conditions favorables pour bien passer cette séance de fitness ; ne pas sentir l’effet de la chaleur. Nous ne pouvons que remercier la nature pour ses bienfaits », a affirmé Hugues Akpona, directeur régional Afrique de l’Ouest d’African Parks.

Les participants sont restés motivés tout au long de la séance de fitness. « Je suis surpris de voir beaucoup de monde se déplacer malgré la pluie. (…) Les gens sont restés et on fait du sport sous la pluie. C’est totalement inédit », a confié Lionel Kinha, éducateur sportif. Selon le jeune humoriste béninois Pascal Atoukou alias Pacheco, la séance a aussi permis aux participants de bien s’amuser. « Le fitness sous la pluie nous rappelle notre enfance quand on jouait au football sous la pluie. C’est vrai qu’on a un peu froid mais on a aimé », a-t-il indiqué.

Le participant Nickanor Segbo a apprécié la bonne ambiance durant la séance de fitness. « Nous nous sommes entrainés dans une très bonne ambiance. Il y a eu la pluie et ça a encore plus agrémenté la séance. (…) J’ai pris du plaisir à le faire. Je me suis défoulé après une longue semaine de travail », a-t-il déclaré. Pour Mauricette Zohoun, l’activité physique est bénéfique pour la santé. « Nous sommes des sportifs et on n’a pas peur de la pluie. Le sport donne la santé », a confié Mauricette Zohoun.

Le fitness a été suivi d’une séance de don de sang. « Nous ne pouvons pas parler de nature si nous ne faisons pas des actions sociales. La nature elle-même préserve la vie et nous les hommes nous devons nous inscrire dans les actions qui préservent la vie ; d’où l’importance de ce don de sang pour sauver des vies et continuer à préserver ensemble la nature », a expliqué Hugues Akpona. Il a remercié les participants pour leur forte mobilisation et détermination. « La nature est la fondation de la vie et tous ceux qui y consacrent un peu de leur temps font œuvre utile », a-t-il souligné. Le directeur régional Afrique de l’Ouest d’African Parks a aussi invité tous les Béninois à soutenir les actions de conservation des aires protégées à travers le continent et notamment dans la Pendjari et le W-Bénin. « Nous nous battons au quotidien pour les maintenir parce que ces aires protégées représentent une fierté pour la nation béninoise », a ajouté Hugues Akpona.

Akpédjé Ayosso

À propos de ‘’La Nuit des Parcs Nationaux’’

La Nuit des Parcs Nationaux est une initiative de l’Ong internationale African Parks (travaillant depuis plus de 20 ans à la protection et à la gestion des parcs nationaux en Afrique), lancée le 25 juillet 2023 avec le soutien du ministère du Cadre de vie et des transports en charge du développement durable. L’objectif est de mettre en lumière les avancées en matière de conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin mais également de résoudre les problèmes qui menacent la biodiversité et le bien-être des populations riveraines. Les activités permettent d’aller au contact des Béninois pour les connecter davantage au patrimoine naturel.

African Parks prévoit aussi un séjour-découvertes dans les parcs de la Pendjari et du W-Bénin. L’ultime étape de ‘’La Nuit des Parcs Nationaux’’ est la soirée de gala qui aura lieu le 30 septembre prochain. Des acteurs seront distingués pour leurs efforts au service de la conservation de la biodiversité. Les fonds collectés dans le cadre de l’initiative serviront au financement des activités de conservation et d’appui au développement communautaire. Rendez-vous sur la plateforme www.lanuitdesparcsnationaux.com.

2 septembre 2023 par ,